Soloa: "El grupo está fuerte"

Atlético de Rafaela se prepara para recibir el domingo a Chaco For Ever en lo que será el penúltimo encuentro de la fase regular de la temporada 2023 de la Primera Nacional, jornada en la cual podría alcanzar sus dos objetivos: la clasificación definitiva al reducido y el pasaje a la Copa Argentina 2024.

Para dicho juego tendrá dos bajas importantes, dos titulares de la última línea. Pero Facundo Soloa confía en el plantel albiceleste. "Todos están a la altura de jugar, más allá de no tener la continuidad que se quiera, están a la altura, el grupo esta fuerte y el que le toque lo hará seguramente bien, acompañado".

Atlético aún no pudo conseguir sus metas pero está muy cerca de lograrlo, y en relación a ello, Soloa indicó: "Tenemos en claro cuál es nuestro objetivo, trabajamos para lo que viene, para tratar de alcanzarlo y nos agarra bien, en una recta final muy importante".

La 'Crema' viene de perder en Mendoza ante Independiente Rivadavia, juego en el cual fue perjudicado notoriamente por el árbitro Julio Barraza. En virtud a ello, el 'Colo' manifestó: "Nos enfocamos en nosotros, hicimos nuestro trabajo lo que paso pasó, ya está, quedó a la vista de todos. Tenemos algo importante el domingo que es un partido que afrontaremos con muchas ganas y se tienen que quedar los 3 puntos acá, no hay que desenfocarse, pasar la página porque ya tenemos otro partido más importante que el pasado".

Y para darle un 'cierre' a la caída por 1-2 ante la Lepra mendocina, el mendocino indicó: "No estuvimos en sintonía con el partido, nos costó hacer pie, no fuimos nuestra mejor versión pero sabíamos que enfrente teníamos a un gran rival. Si estábamos un poco mejor nos traíamos algo importante de Mendoza".

Se viene Chaco For Ever, rival que viene en la parte baja de la tabla peleando por la permanencia. "Es un equipo que viene peleando abajo pero tenemos que hacernos sentir, hacer nuestro trabajo, respetando siempre a todo rival, como se ve es todo parejo, este equipo viene con dos victorias al hilo, tenemos que respetarlos y hacer lo que venimos haciendo", advirtió Soloa.