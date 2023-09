Atlético, con cambios para el domingo

Atlético de Rafaela, de muy buen presente en la Primera Nacional 2023, trabaja con la cabeza puesta en el encuentro que se viene en barrio Alberdi, ante Chaco For Ever.

El partido por la fecha 32 de la zona B se jugará el domingo a las 18.30hs y tendrá a Juan Pafundi como árbitro principal.

La buena noticia para el cuerpo técnico, ante dos ausencias obligadas en la última línea, tiene que ver con la recuperación de Mauro Osores, quien viene trabajando a la par del grupo desde comienzo de semana, recuperado de una molestia en los meniscos. El tucumano formó parte del 11 que probó ayer Medrán y será el reemplazante de Fontanini en la zaga.

El capitán no será la única baja obligada ya que también Gabriel Risso Patrón alcanzó el límite de amarillas, y en su lugar ingresará Federico Torres.

Las modificaciones, y según el ensayo futbolístico de ayer, no terminarían ahí ya que Ezequiel Medrán decidió que Alex Luna vuelva al equipo tras cumplir con la suspensión y el que salió fue Nazareno Fúnez.

Y los cambios en el entrenamiento de ayer en el predio Tito Bartomioli no terminaron ahí ya que Nicolás Laméndola, con un golpe tuvo que trabajar de manera diferenciada. En su lugar, en un primer momento, ingresó Matías Olguín, luego probó con Nicolás Delgadillo.

¿El equipo? Primero arrancó con Marcos Peano; Olguín, Osores, Agustín Bravo y Torres; Ayrton Portillo, Matías Fissore, Facundo Soloa y Manuel Ignacio Lago; Luna y Claudio Bieler. Luego probó con: Peano; Portillo, Osores, Bravo y Torres; Lago, Fissore, Soloa y Delgadillo; Luna y Bieler.

El plantel albiceleste volverá a trabajar en la mañana de hoy y lo hará en el estadio Monumental, donde el entrenador dispondrá del ensayo formal de fútbol y podría quedar confirmado el equipo de cara el juego ante los chaqueños.



DOMINGO 8, EN SANTIAGO DEL ESTERO

Atlético de Rafaela encara la recta final de la temporada regular de la Primera Nacional 2023. Este domingo recibirá a Chaco For Ever, desde las 18.30hs, luego deberá visitar a Mitre de Santiago del Estero, encuentro que irá el domingo 8 de octubre a las 17.00hs. Posteriormente, aún sin día ni horario definido, se enfrentará en la última fecha con Chacarita, en el Monumental de barrio Alberdi.