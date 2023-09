Un hombre intentó matar a otro de un tiro con un revólver: prisión preventiva

Un hombre de 31 años al que se investiga por intentar matar a otra persona en nuestra ciudad quedó en prisión preventiva.

Así lo ordenó el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Nicolás Stegmayer, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales de Rafaela.

El fiscal Martín Castellano, de la Unidad Fiscal Especial Homicidios, está a cargo de la investigación y solicitó que el imputado, cuyas iniciales son FAK, sea privado de su libertad.

El magistrado resolvió de manera oral en la audiencia y dispuso la medida cautelar del imputado por todo el tiempo que dure el proceso judicial.



EL HECHO

“Entre las 5:00 y las 5:15 de la madrugada del viernes de la semana pasada, el imputado y otro hombre se encontraron con la víctima en inmediaciones de calle Remedios de Escalada al 600”, relató el fiscal.

“El hombre investigado y quien recibió el disparo del arma de fuego comenzaron a discutir, forcejearon y se agredieron físicamente con golpes de puño”, informó el funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Castellano precisó que “mientras el forcejeo continuaba, el acompañante del imputado estaba a un costado observando la situación e intentó separarlos” y agregó que “el hombre investigado sacó un revólver calibre 32 que tenía en su poder y efectuó un disparo a corta distancia a la víctima”.

“Disparó con pleno conocimiento del resultado mortal que podía producir”, argumentó el fiscal. “De hecho, el proyectil impactó en la región inferior del tórax, zona vital del cuerpo de la víctima”, añadió.

El representante del MPA remarcó que “la entidad y la gravedad de las lesiones que sufrió la víctima pusieron en serio riesgo su vida”. En tanto, afirmó que “el imputado no logró consumar el hecho por razones ajenas a su voluntad, dado que la víctima recibió atención médica inmediata”.



RIESGOS

PROCESALES

Castellano manifestó que “el juez consideró valiosas las evidencias de cargo analizadas por la Fiscalía en la audiencia”.

En tal sentido, valoró que “el magistrado concluyó que el hecho atribuido al imputado está acreditado, al tiempo que consideró que se logró establecer que el hombre investigado intervino en el ilícito, con el grado de probabilidad inicial de la investigación”.

El fiscal también señaló que “el magistrado sostuvo que la pena en expectativa prevista para el delito atribuido permite acreditar que, en caso de condena, necesariamente será de cumplimiento efectivo”.

En cuanto a los riesgos procesales, el fiscal apuntó que “el peligro de fuga estaba latente en virtud de la falta de arraigo del imputado, ya que no posee residencia fija ni trabajo estable”.

A su vez, destacó que “el juez ponderó que había riesgo de entorpecimiento probatorio, dada la necesidad de resguardar los testimonios de los principales testigos del caso; además, el arma utilizada no fue hallada y el imputado se cambió de ropa e intentó esconderse, por lo que consideró que las medidas alternativas a la prisión preventiva propuestas por la Defensa eran insuficientes”.



CALIFICACIÓN

PENAL

Al hombre de 31 años se lo investiga como autor del delito de tentativa de homicidio doloso agravado (por su comisión con arma de fuego).