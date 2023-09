Liga: triunfos del "9" y Tacural

En la noche del miércoles se puso en marcha la 14ª fecha del torneo Clausura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol con dos triunfos locales.

En el Germán Soltermam, 9 de Julio goleó a Argentino de Humberto por 5 a 1. Los goles fueron convertidos en el primer tiempo por Elías Taborda (15') y Diego Venica (45). En el complemento aumentaron Augusto Baldasarre (15' y 30') y Enzo Carignano (34), mientras que Flavio Presser (42) marcó el descuento. En Reserva ganó el local 3 a 2.

Por otra parte, en Tacural el equipo anfitrión le ganó a Unión de Sunchales 2 a 1 con tantos de Carlos Fragata, de penal (20 PT) y de Mandrille (10 ST). Para Unión convirtió Gaido, de penal (5 ST). La visita se impuso en Reserva por 4 a 0.



SIGUE LA FECHA

Este jueves se disputarán dos partidos. Desde las 19.30 (18 en Reserva) Atlético de Rafaela recibirá a Ben Hur en el predio del autódromo, mientras que a las 22 (20.30 en Reserva), Atlético María Juana será anfitrión de Argentino Quilmes.

Luego, el viernes se disputarán cuatro partidos: Argentino de Vila vs Peñarol (20 hs Reserva y 21.30 hs Primera); Ferrocarril del Estado vs Brown (19.30 Reserva y 21 hs Primera); Libertad vs Dep. Aldao (20 hs Reserva y 21.30 hs Primera) y Florida vs Dep. Josefina (20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera).

Finalmente, el domingo a las 11.30 (10 en Reserva) jugará el puntero Sportivo Norte como local ante el Deportivo Ramona.



DESEMPATE

En el partido desempate de la reserva del Clausura de la Zona Norte en la Primera B, Deportivo Bella Italia venció 1 a 0 a Sp. Aureliense con gol de Bruno Lampert y fue campeón.