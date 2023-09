Messi no jugó e Inter perdió

Sin el mejor del mundo, Inter Miami cayó 2-1 ante Houston Dynamo por la final de la US Open Cup y se quedó a las puertas del segundo título de su historia. Lionel Messi, que arrastraba problemas musculares pero cuya ausencia fue confirmada a menos de una hora de comenzar el partido, no pudo estar en cancha pero acudió al DRV PNK Stadium para animar a sus compañeros del Inter Miami.

Griffin Dorsey, con un fantástico disparo tras una internada por la derecha, y Amine Bassi, transformando un penal cometido por DeAndre Yedlin al derribar dentro del área al colombiano Nelson Quiñónes, marcaron los tantos con los que los de Houston se fueron 0-2 al descanso.

El Inter Miami mejoró con la entrada en el campo del venezolano Josef Martínez, quien marcó un tanto en el minuto 92 que despertó la ilusión de la afición local. Pero el equipo de Miami, pese a que lo intentó hasta al final, no pudo darle la vuelta al marcador para sumar el segundo trofeo de su historia tras la Leagues Cup que logró en agosto.