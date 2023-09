El Senado debatirá la reforma de Ganancias

El Senado debatirá hoy en el recinto el proyecto de eliminación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, donde el oficialismo cuenta con los votos necesarios para obtener quórum y convertir en ley la medida que impulsa el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, en medio de la campaña electoral.

La Cámara alta tratará este jueves un paquete de temas entre los que se destaca principalmente la eliminación de ese gravamen para los altos salarios, de más de 700 mil pesos mensuales, proyecto que tiene los 37 votos para ser sancionado, como ya sucedió la semana anterior en Diputados.

El interbloque del Frente de Todos cuenta con 31 miembros y tendrá la adhesión de los cuatro peronistas disidentes que conforman el bloque Unidad Federal, alineados con el gobernador cordobés, Juan Schiaretti. En Diputados, este bloque votó dividido, ya que Florencio Randazzo rechazó la quita de Ganancias.

La bancada oficialista del Senado también logrará el respaldo de Alberto Weretilneck, Magdalena Solari Quintana y Clara Vega, cada uno de ellos al frente de un monobloque.

De confirmarse este escenario, no será necesaria la presencia de los senadores del interbloque de Juntos por el Cambio para iniciar la sesión.

Como ya sucedió en Diputados, los senadores de JxC harán hincapié en que la iniciativa es "electoralista" y profundizará el desequilibrio de las cuentas públicas.

También como ya pasó la semana pasada en la cámara baja, Massa y los referentes de la CGT y las dos CTA estarán presentes este jueves en el Senado para seguir la sesión y celebrar cuando la medida sea votada afirmativamente.

Al día siguiente, Massa será el único orador de un acto que convocó la CGT a las 14 frente al Congreso para festejar la aprobación de este proyecto y renovar el apoyo del sindicalismo a la candidatura del ministro de Economía de cara a las elecciones presidenciales del 22 de octubre.

La iniciativa reforma el Impuesto a las Ganancias al crear un nuevo impuesto sobre los ingresos a partir de un monto equivalente a 15 salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM), con una alícuota progresiva sobre el excedente que va del 27% al 35%, que se actualizará de manera semestral en base a la evolución del SMVM.

En el caso de los mayores haberes a 15 salarios mínimos vitales y móviles, las alícuotas irán desde el 27% hasta el 35%.

El proyecto también determina que se deberá considerar al comienzo del periodo fiscal el valor del SMVM vigente al 1 de enero y que la actualización será el 1 de julio de cada año fiscal.



PLIEGO DE LA JUEZA FIGUEROA

La vicepresidenta Cristina Kirchner desafió la decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar jubilada a la jueza Ana María Figueroa y en la sesión de este jueves del Senado incluyó el tratamiento del pliego para que la magistrada siga en su cargo.

El máximo tribunal había dispuesto a principios de mes que Figueroa deje su puesto en la Cámara de Casación debido a que había cumplido los 75 años sin haber obtenido un nuevo acuerdo de la Cámara alta para continuar en el cargo, que era lo que quería Cristina Kirchner pero la decisión de la Corte lo echó por tierra.

Figueroa es una de las juezas que, junto a Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, debía resolver si se reabrían o no las causas contra Cristina Kirchner de Hotesur/Los Sauces y el Memorándum con Irán, las cuales finalmente fueron reabiertas semanas después de la decisión de la Corte sobre la magistrada.

La sesión fue convocada para las 14, e incluye el tratamiento del proyecto que elimina la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias. El temario también contempla el debate de los cambios en la ley de alquileres, aunque en este caso el proyecto volverá en segunda revisión a Diputados, ya que en el tratamiento en comisiones el kirchnerismo le impuso modificación es al texto aprobado por la Cámara baja.

Pero la tensión política entre el oficialismo y la oposición estará puesta en sesión de acuerdos con el que se iniciará la reunión, en la que está previsto el tratamiento de la orden del día 63/23, que contiene el dictamen de la Comisión de Acuerdos que le da luz verde a la continuidad de Figueroa como jueza por cinco años más.

En ese marco, la aprobación de los 75 pliegos, entre ellos el de Figueroa, abrirá un escenario de conflicto de poderes ya que la Corte había tomado una decisión al respecto, contraria a lo que establece el pliego que impulsa la ex mandataria.

El bloque del Frente de Todos en la Cámara alta considera que es potestad del Senado esa decisión y que, mientras el pliego esté dentro del proceso de sesiones ordinarias, tiene validez. Por eso, entienden que lo resuelto por la Corte no es correcto.

Juntos por el Cambio rechaza el pliego al señalar que Figueroa es una jueza cercana al kirchnerismo y de ahí la insistencia de la vicepresidenta para tratar de que la magistrada siga en su puesto. (NA)