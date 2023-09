Imputaron a Batakis por diversas irregularidades

El fiscal federal Guillermo Marijuan imputó a la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, y a la gerenta general, María del Carmen Barros, en la causa que investiga la polémica generada por la contratación de familiares y una famosa numeróloga por parte de la entidad.

Es en base a una denuncia de la diputada nacional de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta y peculado: el expediente está a cargo del juez federal Daniel Rafecas.

Según la acusación, las funcionarias "habrían intervenido en el ámbito de sus funciones y sin contar con el aval del Directorio" del Banco Nación en "la contratación de Verónica Laura Asad, conocida como ´Pitty, la numeróloga´ para un ´curso de coach´ por la suma de $1.800.000", "la designación de Héctor Javier Silva, ex marido de Silvina Aída Batakis, en el cargo de Gerente de Sistemas del BNA"; y "el nombramiento de Juan Pablo Pedemonte, hijo de María del Carmen Barros, al frente de una gerencia en la casa matriz del BNA".

También se cuestiona el nombramiento de Maximiliano Piantanida, amigo de María del Carmen Barros, como Gerente Departamental del Banco Nación. Sumado a ello, el aval de la titular de la entidad para que Barros cobre un sueldo mensual de 900 mil pesos.

"El insospechado grado de impunidad de esta gente les hace creer que pueden cobrar millones de pesos de una entidad pública y que cuando le preguntan cuál fue el servicio prestado decir que es algo privado. Como si esto fuera poco, en otra parte de la entrevista la numeróloga dijo que ni siquiera prestaba el servicio en el Banco, sino que la gerenta general del Banco Nación se acercaba a su lugar de trabajo donde hay cámaras. ¿Cuál es el servicio que le puede prestar una numeróloga al Banco de todos los argentinos que no lo prestaba en el Banco y que la gerenta general debía ir hasta su lugar de trabajo? Mas que un servicio para el Banco es claro que el servicio es un servicio privado para Barros y que lo abonó mediante una factura apócrifa que se cobró con dinero público que le pertenece a todos los argentinos", sostuvo Ocaña en su denuncia.

La numeróloga Pitty reconoció que percibió 1,8 millones de pesos por un lapso de seis meses como asesoría aunque ella dijo que simplemente la contrataron y deslindó todo tipo de responsabilidad.



CONDENARON A UBERTI Y

ABSOLVIERON A DE VIDO

El Tribunal Oral en lo Penal Económico número uno condenó ayer al ex titular del organismo de control de las concesiones viales OCCOVI Claudio Uberti a cuatro años y medio de prisión por el intento de contrabando de unos 800 mil dólares ingresados por el venezolano Guido Antonini Wilson.

Por otra parte, el tribunal absolvió al ex ministro de Planificación Julio De Vido y al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray. La absolución de este último era previsible, ya que el fiscal Marcelo Agüero Vera no había formulado acusación por falta de pruebas.

En cuanto a De Vido, la fiscalía había sostenido que dio la cobertura para que Antonini Wilson ingresara con la valija y por eso había pedido una pena de cinco años de prisión, la cual no fue aceptada por el tribunal.

El próximo 27 de noviembre se darán los fundamentos de la decisión.

Los aduaneros Rosa Nélida García, Guillermo David Lucangeli y María Cristina Gallini recibieron la pena de un año de prisión en suspenso, en tanto que Jorge Félix Lamastra recibió una pena de 10 meses, todos ellos por tentativa de contrabando agravado.

Uberti es el único de los acusados en el juicio que viajó en aquel avión de la estatal venezolana PDVSA, que voló de Caracas a Buenos Aires con una comitiva oficial que integraban Antonini Wilson; la secretaria del primero, Victoria Bereziuk; el extitular de ENARSA. Exequiel Espinosa, Daniel David Uzcátegui Specht, Ruth Begrends Ramírez, Nelly Cardozo Sánchez y Wilfredo Ávila Driet.

A pocas horas de su ingreso a la Argentina, el venezolano Guido Antonini Wilson compartió en Casa Rosada un acto oficial aunque inicialmente los funcionarios lo negaron. Nunca pudo ser interrogado por la Justicia Argentina, ya que fueron negados los pedidos de extradición.

En un juicio realizado en los Estados Unidos, Antonini Wilson dijo que ese dinero era para la campaña de Cristina Kirchner, por eso la fiscalía entendió que el venezolano trajo la valija por pedido de Uberti y tras una orden de De Vido. (NA)