La oposición criticó con dureza al oficialismo por la crisis social

Luego de que el INDEC informara que la pobreza en el país llegó al 40,1%, los principales dirigentes de la oposición cuestionaron con dureza al Gobierno y vincularon la noticia con las elecciones presidenciales.

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, criticó el índice de pobreza en su cuenta de X: "Sigan combatiendo (destruyendo) al capital, por lo que no habrá ni puestos de trabajo nuevos y mucho menos una mayor productividad que permita una mejora de los salarios reales... Después se sorprenden con la suba en la cantidad de pobres e indigentes…".

Otra que disparó munición gruesa contra el oficialismo fue la postulante presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, quien tituló su posteo en redes con la palabra "RECORD", y agregó: "Récord de pobreza. Récord de hambre. Récord de inflación. Récord de cinismo y mentiras".

El candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires del mismo espacio, Néstor Grindetti, también se pronunció al respecto: "Este es el resultado de la mentira y el populismo: 40,1% de pobreza". "Los que prometieron llenar la heladera de los argentinos la vaciaron. Éste es un modelo empobrecedor que tapa sus falencias con billetes sin valor. Nadie más se come el verso", apuntó el intendente de Lanús en uso de licencia.

"El ministro de Economía y candidato Massa llevó la pobreza y la indigencia al 40,1 por ciento de la población. 4 de cada 10. Ahora, desesperado porque se vota el 22/10, reparte dinero que vale cada día menos. El kirchnerismo es una fábrica de generar inflación y desesperación", sostuvo el diputado nacional Mario Negri en la red social X.

Por su parte, la diputada nacional y candidata a vicepresidenta de los libertarios, Victoria Villarruel, hizo hincapié en el índice de pobreza infantil. "Hoy el 56,2% de los niños se van a ir a dormir sin comer. Son todos cómplices", acusó.

En la misma línea, la candidata a presidenta del Frente de Izquierda Unidad, Myriam Bregman también sumó reproches al oficialismo: "Que nuestro pueblo esté sumergido en la pobreza no es obra de ningún hecho fortuito, porque durante el gobierno de Unión x la Patria hubo una transferencia de ingresos hacia los sectores más concentrados de la economía, los ricos se hicieron más ricos y los q trabajan más pobres. (NA)