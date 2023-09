Massa: "no nos alcanzó para derrotar a la pobreza"

"Construimos Estado, pero también es cierto que no nos alcanzó para derrotar a la pobreza", admitió ayer el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa. Fue su primera declaración tras conocerse que el índice de pobreza llegó al 40,1% en el primer semestre y que hay más de 18,4 millones de pobres en la Argentina.

Massa habló en el marco de un acto en la localidad de Ensenada junto al gobernador Axel Kicillof y el intendente local, Mario Secco, entre otros dirigentes.

"Generamos empleo, pero también es cierto que el salario no alcanza. Construimos Estado, pero también es cierto que no nos alcanzó para derrotar a la pobreza", planteó el ministro de Economía tras conocerse el aumento de los índices de pobreza e indigencia en el último semestre. (NA)