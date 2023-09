Municipios y Comunas alertan por deterioro de sus finanzas

De cara a un nuevo encuentro paritario con el SEOM, una gran cantidad de presidentes comunales del departamento Castellanos se reunieron, de manera autoconvocada, para poner sobre la mesa las preocupaciones comunes en relación a un contexto económico complejo, con un futuro incierto y sobre eso la necesidad de encontrar soluciones conjuntas para hacerle frente a la situación.

"Desde hace más de dos años, cuando comenzó a funcionar la Mesa Territorial del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales conjuntamente con representantes de las Comunas y Municipios, no se han registrado medidas de fuerza ni paro de actividades en el amplio territorio del departamento Castellanos, al menos en todos aquellos que integran esta mesa", señaló un documento conjunto. "Esto producto del buen funcionamiento de la misma y también del gran esfuerzo que todos los estados locales vienen realizando durante todo este tiempo para poder acompañar las demandas y sostener los ingresos de sus empleados en una carrera que parece no tener ni fin ni arreglo ante la inflación", resaltó.

Mientras este jueves se llevará a cabo un nuevo encuentro de la mesa paritaria del SEOM, un gran número de representantes de los estados locales se reunieron ayer por la mañana en la localidad de San Antonio para analizar la situación y redoblar esfuerzos para tratar de cumplir con las demandas en la medida de las posibilidades.

Durante ese encuentro, todas las partes coincidieron en que desde hace muchos meses se vienen realizando grandes esfuerzos para poder cumplir con las demandas de ajustes paritarios, entendiendo sobremanera la importancia de que los ingresos de sus empleados y sus familias no queden totalmente desvirtuados en relación a la terrible inflación.

Por otra parte, todos los estados locales deben sostener también su funcionamiento, responder a la demanda de las comunidades, cumplir con sus servicios y en ese sentido el propio gasto de funcionamiento de las comunas y municipios se incrementa de gran manera mes tras mes, mientras que los ingresos de los estados locales no se incrementan del mismo modo, razón por la cual se presenta una situación preocupante, de incertidumbre y la cual debe ser afrontada con total responsabilidad.

“Con un enorme esfuerzo, siempre se ha acompañado a las demandas paritarias. La intención es la misma, seguir haciéndolo siempre que todos podamos hacerlo. Hoy en día la situación no es la misma para todos, a algunos les costará menos, a otros mucho más y la propia incertidumbre económica de este país ni siquiera permite saber hasta cuándo se podrá sostener el esfuerzo. Por esa razón estamos todos juntos, solidarizándonos, realizando esfuerzos enormes y tratando de administrar de la mejor manera posible los recursos que son de la propia comunidad. Hoy en las comunas nos pasa lo mismo que en la mayoría de los hogares de este país, a veces alcanza y otras muchas no. El esfuerzo es constante, día a día y con una gran responsabilidad, eso debe ser valorado, comprendido y acompañado”, manifestaron desde los estados locales.