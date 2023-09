Brilloni y Corach iniciaron la transición en seguridad

Los ministros de Seguridad, Claudio Brilloni, y de Gestión Pública, Marcos Corach, recibieron a Pablo Cococcioni y María Florencia Blotta, representantes del gobernador electo, Maximiliano Pullaro, para comenzar el proceso de transición en materia de seguridad. El encuentro se realizó este miércoles en la sede del Gobierno de la provincia en la ciudad de Rosario.

“Tuvimos una primera reunión donde acordamos una metodología para poder ir avanzando en la medida en que ellos vayan conformando sus equipos, y con absoluta disposición, por parte de nuestro gobierno, para darle toda la información que necesiten”, detalló Corach al finalizar la reunión. “Empezamos a dialogar -continuó Corach- para que no haya sobresaltos en términos de información. Nos han dejado por escrito algunos requerimientos que veremos y charlamos específicamente hasta darle las precisiones que ellos necesiten”. Y concluyó: “Quedamos a disposición, igual que el resto de los funcionarios de esta y otras carteras de la gestión”.

A su turno, Brilloni manifestó que “habrá nuevas reuniones para poder afianzar esta entrega que debe ser ordenada, prolija, para que la nueva gestión pueda empezar y llevar adelante su plan de la mejor manera”. “Se han tocado temas genéricos, en una primera reunión que nos permite tener relación personal en cuanto al conocimiento de ambas partes”, explicó Brilloni, y agregó: “Tenemos tiempo y hay vocación, tanto de una parte como de la otra, de llevar adelante una transición ordenada”.

En tanto, Pablo Cococcioni, quien suena como posible nuevo ministro de Seguridad, también hizo un balance positivo del encuentro. "Hemos tenido una muy buena primera reunión con los ministros Claudio Brilloni y Marcos Corach. Destacamos la excelente predisposición y amabilidad. Se estableció un canal de diálogo. Hemos venido para agilizar este proceso con un pedido puntual de algunas cuestiones sobre las cuales queríamos tener detalles", expresó. "Queremos conocer las variables generales como la situación, cantidad y estado de los efectivos policiales, móviles, población en las cárceles, personal penitenciario, procesos de obras públicas en marcha. Es decir, todo lo que hace a la gestión general del ministerio", amplió.

En cuanto al aumento de los homicidios registrado durante las últimas semanas en Rosario, Cococcioni dijo que "ese tema siempre está presente, pero la reunión no se focalizó sobre eso, ahora hicimos eje en los aspectos estructurales de la gestión, en los recursos con que nos encontraríamos el 11 de diciembre". "Hoy no venimos con la idea de hacer un juicio de valor de la gestión, sino a informarnos. En base a la información que se nos suministre luego haremos un análisis o pediremos datos complementarios llegado el caso", concluyó.