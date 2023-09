Verstappen es el mejor, según Bernie Ecclestone

LONDRES, Gran Bretaña, 28 (Reuters). - Bernie Ecclestone, el ex propietario de la Fórmula 1, sigue hablando con frecuencia, esta vez sobre quién considera el mejor piloto de todos los tiempos,

Anteriormente dijo que era el cuatro veces campeón del mundo Alain Prost, pero ahora cree que Max Verstappen, actual dominador de la F1 y seguro ganador de su tercer título en el próximo Gran Premio de Qatar, es el hombre al que considera mejor que Lewis Hamilton, quien tiene siete campeonatos.

"Max es el mejor piloto de todos los tiempos, no hay duda. Antes decía que era Alain Prost, pero ahora creo que Max es el más sobresaliente, el más brillante en términos de sacar el máximo del coche".

Ecclestone destacó la diferencia principal que encuentra entre Hamilton y Verstappen donde el enfoque de cada uno está en maximizar un recurso en favor del equipo.

"No se confunde, lo hace todo bien desde el principio. Max está por encima de Hamilton en mi lista. Por supuesto, Lewis también es extremadamente brillante, un auténtico supertalento. Lewis entiende a las personas y saca el máximo de ellas, mientras que Max saca el máximo del coche".

"Lewis es muy diferente a Max. Si Lewis deja de correr podría dedicarse a un nuevo mundo, como la industria del entretenimiento o algo así, pero no puedo imaginarme eso con Max, por ejemplo".

"Max es uno de nosotros, mientras que en la Fórmula 1 no hay nadie, nadie como Lewis. Creo que incluso al principio de su carrera era diferente a los demás. Era un poco bajito en el colegio, lo que también es una diferencia. Lewis también era diferente y su padre lo apoyaba", agregó.

"Si eres un poco bajito o diferente en otros aspectos, tienes que defenderte un poco, probablemente tengas que ser un luchador. Eso se ve en el mundo de los negocios en general", declaró Ecclestone al Daily Mail.