Pedro Rubiolo tiene chances de ser titular frente a Chile

El entrenador del seleccionado argentino de rugby, el australiano Michael Cheika, confirmará hoy el equipo titular de Los Pumas que se medirá el sábado próximo frente a su par de Chile, por la cuarta fecha de la fase clasificatoria del Mundial de Francia 2023. El encuentro se disputará desde las 10 en el estadio de la Beaujoire, de Nantes, y será dirigido por el árbitro neozelandés Paul Willinas.

Los Pumas se entrenaron con trabajos de alta densidad. En la actividad dirigida por Cheika, el plantel argentino -integrado por los rafaelinos Mayco Vivas y Pedro Rubiolo- realizó en primer turno una entrada en calor.Posteriormente, el equipo se separó. Los tres cuartos llevaron a cabo distintas destrezas con pelota y con jugadas con el pie y envíos a los postes, mientras que los forwards se abocaron al scrum y el line.

Las novedades de la jornada fueron los regresos del pilar Joel Sclavi, recuperado de su lesión en un cartílago de su espalda y el segunda línea Tomás Lavani de una dolencia física, ambos ausentes frente al choque con Samoa. Cabe destacar, que los forwards que comenzaron la actividad con pechera fueron Joel Sclavi, Agustín Creevy, Eduardo Bello, Pedro Rubiolo, Guido Petti, Marcos Kremer, Juan Martín Gonzáles y Facundo Isa. De tal modo Rubiolo podría ser una de las variantes por Matías Alemanno.

Inglaterra, encabeza la Zona D del mundial de Francia 2023 con 14 unidades, seguido por Samoa y Japón con 5, Argentina 4 y Chile 0.

Cabe acotar que hoy jugarán por este grupo Japón vs. Samoa, a partir de las 16.



GANÓ URUGUAY

Los Teros lograron remontar una desventaja de 14 puntos y dieron vuelta el resultado para ganarle a Namibia por 36-26 su primer partido en el Mundial de Rugby Francia 2023, del que se despedirán en la próxima fecha cuando enfrenten a los All Blacks.

El equipo dirigido por Esteban Meneses se vio sorprendido por la potencia del equipo africano al comienzo del encuentro y a los 12 minutos ya perdía 14-0 producto de los sendos tries anotados por Namibia.