Atlético puede cumplir el domingo con otro objetivo

Si bien el principal foco de atención de la campaña de Atlético de Rafaela está puesto en esta Primera Nacional, donde ya aseguró la clasificación al Reducido por el segundo ascenso, los buenos resultados del equipo dirigido por Ezequiel Medrán están a punto de darle el regreso a una competencia de la cual fue habitual protagonista, pero que en estos dos últimos años no la jugó por no haberse clasificado: la Copa Argentina.

En el partido frente a Chaco For Ever a disputarse el domingo desde las 18.30 en el Monumental, con el arbitraje de Juan Pafundi, Atlético con solo un empate estará consiguiendo meterse en la edición 2024 del torneo integrador por excelencia del fútbol argentino. Paradójicamente, su rival, está actualmente en los cuartos de final de la Copa y tiene que medirse en esa instancia con Defensa y Justicia el 11 de octubre en cancha de Unión de Santa Fe.

El reglamento para acceder a la edición del año que viene que dispuso AFA indica que en la Primera Nacional pueden hacerlo los equipos que finalicen hasta el séptimo puesto de cada una de las zonas, y el mejor octavo entre ambas.

Inclusive, la Crema podría acceder hasta perdiendo porque los equipos que vienen detrás debieran ganar casi todo lo que está en juego. Además, dos de esos equipos se enfrentan en la penúltima fecha, Riestra y Ferro, con lo cual se restarán puntos.

La última participación de Atlético en la Copa Argentina fue el 2 de marzo de 2021, cuando en San Nicolás perdió por penales ante Talleres de Córdoba en 32avos de final, luego de igualar sin goles al cabo de los 90 minutos. La mejor actuación del equipo rafaelino en este campeonato fue en 2014, siendo semifinalista, instancia en la que perdió 2 a 0 con Huracán en Formosa.