Arbitro de Neuquén para el "9" y Crucero

El Consejo Federal de AFA dio a conocer este miércoles las designaciones arbitrales para la fecha 33 del torneo Federal A, a disputarse este domingo. El partido entre 9 de Julio y Crucero del Norte finalmente comenzará a las 18.15 (en un principio se había mencionado a las 19) y tendrá el arbitraje del neuquino Luciano Julio. Sus colaboradores en el estadio Germán Soltermam serán Luis Ortiz y Williams Abdala, de Santiago del Estero, mientras que como cuarto árbitro se desempeñará Emilio Maguna, también santiagueño.

En caso de obtener una victoria, el elenco dirigido por Maximiliano Barbero habrá conseguido el objetivo de asegurar la permanencia en la categoría, y a la vez de seguir firmemente expectante en la lucha por el cuarto boleto de la clasificación en la Zona 4.

En el equipo rafaelino está en condiciones de reaparecer el lateral izquierdo Sebastián Acuña, que cumplió con la fecha de suspensión.

Crucero del Norte, igualado en puntos con Juventud Antoniana en el último puesto, tiene desde el partido pasado a Gustavo Módica como entrenador. Este DT fue ayudante de campo del sunchalense Iván Delfino.

Los demás cotejos de la fecha: a las 16.30 Sarmiento de Resistencia vs. San Martín de Formosa, Fernando Rekers; a las 18.15 Sol de América de Formosa vs. Juventud Antoniana de Salta, Jonathan Correa; y a las 18.35 Central Norte vs. Gimnasia y Tiro de Salta, Joaquín Gil. Libre: Boca Unidos de Corrientes.

En cuanto a la Zona 3, tendrá fecha libre Unión de Sunchales, que en su última presentación cayó por 4 a 2 en Pergamino ante el puntero Douglas Haig.