Según sus directivos, el balance de la Expo Rural fue "sobresaliente"

Fueron muchos meses de trabajo en un año complejo en cuanto al clima, las decisiones políticas, el impacto de la economía, todo hizo más desafiante la concreción de la 116° Expo Rural de Rafaela y la Región, pero sin embargo su balance fue “sobresaliente”, indicaron los organizadores.

“En tiempos en los que los ánimos de los productores no se recuperan y siguen a la expectativa de las lluvias”, sorprendió durante los cuatro días de la mayor y más tradicional muestra de Santa Fe, la participación, el interés y la asistencia, también acompañada por la ciudad de Rafaela y las localidades vecinas.

“Después de cuatro días muy intensos nos sentimos como institución, muy felices, satisfechos, porque después de tanto trabajo previo a la convocatoria, además de la especialísima participación de tantos expositores y de tan diversos rubros, también contamos con la respuesta de la gente”, indicó a modo de balance final, la presidente de la Sociedad Rural de Rafaela, Norma Bessone, que este año se despide de la presidencia, luego de cuatro años al frente de la gestión de la entidad.

“Lo importante es esta interacción que nos permite compartir entre campo y ciudad como unidad, diferentes atracciones, momentos de recreación, al aire libre y conociendo cada vez un poquito más lo que es la producción agropecuaria argentina y de nuestra región”.

LA CITA ANUAL DE LA REGIÓN

Rafaela tiene cada año una cita en las cuatro hectáreas del predio ferial a un resumen de las actividades agropecuarias, las lecheras en particular, pero también el comercio, la industria, los servicios, en un marco de encuentro con gastronomía diversa y espectáculos con lo cual se convocan a miles de personas que perciben de cerca el potencial productivo.

Para Leonardo Alassia, integrante del Consejo Directivo de la entidad, “esta edición de 2023 nos deja la satisfacción de haber podido lograr los objetivos que nos planteamos el año pasado cuando empezamos a proyectar la muestra. Es muy satisfactorio el resultado y sabemos hacia el año que viene, como mínimo, tenemos que alcanzar las metas de este año”.

Con una mirada integral de trabajo explicó que “dentro de la institución nosotros mismos elevamos la vara y nos vamos superando, ese es nuestro desafío a futuro en cuanto a la Expo Rural. Respecto a la Comisión Directiva tenemos que seguir por este camino, que se inició hace ocho años. Tenemos que seguir con el desarrollo y las metas claras”.

Siendo su último tramo como cabeza dirigencial de la institución, Bessone puso énfasis en que “es importante destacar el trabajo interactivo que hay entre cada una de las últimas presidencias”.

ALASSIA, EL PRÓXIMO PRESIDENTE

“Nosotros comenzamos un proyecto de trabajo en la presidencia de Pedro Rostagno, lo continuamos en la mía y para diciembre, nuestra propuesta según lo decidan los socios, es darle continuidad con el mandato de Leonardo”, anticipó Bessone.

Será en la asamblea anual ordinaria del mes de diciembre que la renovación de cargos incluya al principal lugar de la Comisión Directiva y para el que se está armando una lista de unidad que encabezaría el propio Alassia y que deberá ser refrendada por los votos de los asociados presentes.

“Realmente trabajamos muy integradamente, tratando por sobre todas las cosas, de llevar a todos los productores lo que necesitan y demandan, conforme a los momentos que estamos transitando. En nuestra agenda, además de lo que es característico de la institución en lechería, ganadería, agricultura, tenemos como prioridad de agenda a los temas ambientales”.

Bessone remarcó que desde la entidad, “nos orientamos a trabajar de manera constante en la producción con triple impacto, social, económico y ambiental. Necesitamos priorizar la información al productor, para la toma de decisiones inmediatas y a futuro, en consonancia con las nuevas autoridades que tengamos en las diferentes jurisdicciones. El campo demanda políticas claras en lo local, provincial y nacional, que estén alineados con las necesidades y normativas internacionales en relación a la producción de alimentos”, finalizó.

Las actividades en la Sociedad Rural de Rafaela no se detienen, la agenda de capacitaciones, reuniones, charlas continúan como es habitual y será en las próximas semanas que se desarrollen los primeros encuentros para evaluar esta reciente ExpoRural, para dar inicio a la planificación de lo que será la edición 117, en la cual se cumplirán 103 años de Concurso de Vacas Lecheras, e incluso será el centenario de la primera jura de animales de granja.