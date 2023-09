Sólo el 60% de los trigales implantados continúa en estado “bueno”

El contexto ambiental se caracterizó esta semana por “menores precipitaciones, heladas, irregular amplitud térmica, vientos constantes”, lo cual limitó el desarrollo de los trigales en sus distintos estados fenológicos, por lo que, en las últimas semanas desmejoraron sus condiciones, dice el informe semanal del Sistema de Estimaciones Agrícolas para el Centro Norte de la provincia, que difunde la Bolsa de Comercio de Santa Fe.

El proceso de siembra del girasol y del maíz temprano estuvo totalmente paralizado por la escasa a nula disponibilidad de agua útil en la cama de siembra, hecho que con el transcurso de los días generó mayor incertidumbre, provocó nuevas decisiones y planificaciones, opción por otro cultivo, diferentes rotaciones o variaciones de las estrategias en el control de las malezas y comercialmente, devolución o cambio de semillas. En girasol, se han implantado 76.900 has, 58% de la estimación inicial de 132.600; y en maíz temprano, 23.750 has, de las 95.000 previstas inicialmente.

Puntualmente, para el maíz temprano en las cuencas lecheras santafesinas, el desplazamiento de las fechas de implantación ocasionó indecisión, así como interrogantes y dudas para el nuevo ordenamiento productivo.

Para el lapso comprendido hasta el 3 de octubre de 2023, los pronósticos prevén desde su comienzo estabilidad climática, parcialmente nublado, buen tiempo, días soleados, luego totalmente cubierto, nula probabilidad de precipitaciones en todos los departamentos del SEA.

Estas condiciones se mantendrían hasta mediados o fines del martes 3. A posteriori, aumentaría la nubosidad, inestabilidad climática, características que se extenderían hasta el final del intervalo. Las temperaturas diarias fluctuarían entre mínimas de 7 a 19 ºC y máximas de 20 a 32 ºC.

EL TRIGO NECESITA URGENTE EL AGUA

El 60 % de los trigales se encontraron en estado bueno a muy bueno, un 25 % regular y un 15 % malo.

La variación porcentual de las condiciones de los lotes en el período, reveló la realidad climática de la última semana y de las anteriores, en toda el área de estudio, donde se detectaron dos zonas bien diferenciadas. Por un lado, en el noreste del SEA, “los sembradíos prosiguieron el normal desarrollo de las etapas fenológicas, propias de cada parcela, preemergencia floral o floración, sin inconvenientes, con bajos impactos por déficit hídrico, pero, se observó la presencia de aves, palomas o cotorras, que provocaron o provocarían daños en las espigas de los cultivos en ciclos más avanzados”. En tanto, en el resto de la superficie de estudio, “las escasas a nulas lluvias consolidaron los indicadores que se habían registrado anteriormente en los sembradíos, plantas con diferente coloración en las hojas, escasa altura, variado volumen de macollaje, poco desarrollo de sus estructuras, por la ausencia prolongada de agua útil en los suelos”.

En ciertas zonas o áreas tamberas santafesinas se detectó un cambio en el destino del cereal, ya sea que se confeccionaron rollos o se lo picó y embolsó para consumo animal.

La buena noticia es que hasta la fecha, por la situación climática imperante, no se observaron plagas ni enfermedades de importancia en los mismos.

Como conclusión, el SEA comentó que “se está en presencia de escenarios productivos complejos en el centro sur del área, que es la más productiva de la región”.