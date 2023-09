Castellano recibió a trabajadores municipales que están cursando sus estudios secundarios

El intendente Luis Castellano se reunió con un grupo de trabajadores municipales que, con el respaldo y apoyo de la Municipalidad, están cursando el bachillerato para adultos en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) - Facultad Regional Rafaela. El encuentro se llevó a cabo en el despacho de la Intendencia y estuvo lleno de momentos de mucha emoción.

Se trata de trabajadores municipales que recibieron un merecido reconocimiento por su dedicación y esfuerzo, y cuyo compromiso con la educación representa un ejemplo inspirador para toda la comunidad.

Ellos y ellas son: Esteban Astudillo (de la Secretaría de Ambiente y Movilidad); Pablo Iramain (de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos); Luis Lizarraga (de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos); Denis Peirone (de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos); Eduardo Fenoglio (de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos); Raquel Rubén (de la Secretaria de Educación); David Díaz (de la Secretaría de Ambiente y Movilidad); Mauro Botto (de la Secretaría de Ambiente y Movilidad); Félix Coria (de la Subdivisión Imprenta municipal); Marcelo Cornejo Ferreyra (de la Secretaria de Ambiente y Movilidad); Sergio Funes (de la Secretaría de Ambiente y Movilidad); Mario Díaz (de la Secretaría de Ambiente y Movilidad); Andrea Cabrera (Jardín Municipal Nº 3 de barrio Los Nogales); y Emilio Tabusso (Departamento de Licencia de Conducir).

Esta la línea de acompañamiento tiene como objetivo brindar oportunidades a los empleados y empleadas municipales que deseen completar sus estudios secundarios, permitiéndoles adquirir habilidades y conocimientos adicionales para su desarrollo personal y profesional.



TESTIMONIOS

Durante el evento, los trabajadores compartieron sus experiencias y desafíos personales, y finalmente recibieron obsequios. Luis Lizagarra cursa el primer año y contó: “Había intentado hacer el secundario varias veces de forma virtual pero siempre lo dejaba a mitad de camino. Esta forma de cursar dos veces por semana presencialmente, es cómodo y no es cansador. Es un ambiente muy amable y los profesores nos acompañan en todo momento”.

“Agradezco al municipio porque sin su ayuda no sería posible. Comencé para poder tener un ingreso más pero, con el tiempo, uno ya se olvida de esto y ya está pensando qué va a seguir estudiando. Siento que he crecido mucho a nivel personal y es una alegría inmensa poder hacerlo ahora que ya tengo más de 40 años”, expresó con mucho orgullo.

Por su parte, Sergio Funes trabaja en el área de Espacios Verdes y se encuentra en la última etapa del cursado: “Estoy a un solo paso. El mes que viene empiezo con los parciales y termino la secundaria. Primero, lo había tomado como un ingreso. Yo empecé a cursar durante la pandemia. El pilar fundamental fue mi familia que me incentivó y en todo momento me acompañó”. “Hoy en día siento que el estudio me abrió la mente y otras puertas. Además, siento que soy un ejemplo para mis hijos porque no existe edad y nunca es tarde para terminar el secundario”, destacó.

Por último, Raquel Rubén de la Secretaría de Educación valoró el apoyo e incentivo de sus compañeros de trabajo: “Me impulsaron a que comenzara y también mi familia. Al principio me costó pero hoy a pesar del esfuerzo, me siento bien y muy agradecida con la Municipalidad”. A todas las personas que están en su situación, les aconsejó: “Que se animen, cuesta un poco pero una vez que arrancaste, te sentís muy bien”.



UNA PUERTA A MUCHAS ETAPAS

La secretaría de Educación del municipio estuvo presente en el encuentro y señaló: “Hace años tenemos un convenio con UTN, quienes ofrecen un bachillerato semipresencial. En el caso de los empleados municipales, el costo de la matrícula es absorbido por el municipio. En este momento, son 14 los trabajadores que cursan en los distintos años”.

“Hoy quisimos escuchar y reconocer su esfuerzo porque muchos tienen horarios que no son los habituales de una oficina y hacen el esfuerzo de ir y cursar. Todos expresaron un agradecimiento enorme y algo que empezó como una capacitación para un reconocimiento salarial, ahora se transformó en mucho más: en un ejemplo para sus hijos, en ganas de continuar estudiando, una autoestima más alta en sentir que pueden y entienden procesos de sus trabajos que antes no los comprendían”, agregó la funcionaria. Parar cerrar, remarcó que ellos y ellas son un ejemplo “para que inspiren a otros a que se sumen para que esta posibilidad abra muchas otras etapas en sus vidas”.