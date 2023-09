Nace SITRAM, el nuevo sindicato de empleados municipales de Rafaela

En lo que puede llegar a ser una decisión un tanto polémica, en los últimos días se ha confirmado la creación de un nuevo sindicato de trabajadores municipales de la ciudad. Se trata de SITRAM Rafaela (Sindicato de Trabajadores Municipales), que cuenta con el aval y el respaldo de la FESTRAM (Federación de Empleados Municipales de la Provincia de Santa Fe) que, según la ley, es la única que tiene la posibilidad de sentarse en paritarias provinciales. En breve, este nuevo gremio tendrá su sede en calle 25 de Mayo de nuestro medio y esta nueva entidad nace en desacuerdo de algunos empleados con lo sucedido hace unos días, donde el SEOM, el Sindicato de Empleados y Obreros de Rafaela, junto con el sindicato de empleados municipales de Rosario y Santa Fe, resolvieron abandonar la FESTRAM y desligarse de manera definitiva a la Federación para conformar una nueva entidad, independiente, con sus propios estatutos e intereses.

Una de las caras más visibles de SITRAM Rafaela, Diego Ibarra, quien es el secretario general del nuevo sindicato municipal, mencionó ante los medios locales que "los trabajadores municipales no nos sentimos representados por nuestro sindicato, ya que quedó un antes y un después desde que SEOM se fue de FESTRAM, en donde nosotros entendemos que es nuestra Federación. A raíz de todo esto, decidimos conformar otro gremio de trabajadores y estamos dando pelea con eso, conteniendo a los compañeros y trabajadores y esperando contar con nuestro espacio físico, que va a estar en calle 25 de Mayo, en donde estamos realizando algunas refacciones. Ya con la personería que nos brinda FESTRAM, podemos empezar a trabajar como gremio, que se va a llamar SITRAM Rafaela, donde podemos representar a todos los trabajadores del departamento Castellanos".

Sobre algunos aspectos en donde los trabajadores con estaban de acuerdo con el SEOM, Ibarra sostuvo que "hay un montón de cuestiones en donde nuestros compañeros se quejan con el SEOM, como por ejemplo el asistencialismo que brinda con préstamos, donde les cobran muchos intereses y además, se les cobra una cuota sindical, además del cobro de un montón de otras cosas, como la cuota camping, el hecho de tener dos mutuales, con lo cual es mucho lo que se les saca del bolsillo a los compañeros".

Por último, y acerca de lo que representa SITRAM, el gremialista indicó que "lo que les queremos decir es que con nosotros todos estos problemas no van a ocurrir, donde solamente vamos a descontar lo que dice la ley, un 2%, así que estamos esperando contar lo antes posible con el lugar físico para que puedan venir los compañeros para que se puedan sacar las dudas que necesiten. Calculamos que entre esta semana y la que viene tendríamos que estar abriendo las puertas de SITRAM".



ACERCA DE SITRAM

Con respecto a este nuevo Sindicato de Trabajadores Municipales (SITRAM) hay que destacar que es una entidad que viene creciendo en los últimos tiempos en la provincia de Santa Fe y que nuclea a muchos empleados municipales. Y de a poco se va consolidando en el territorio santafesino, con sedes gremiales en varios departamentos. De hecho, hace más de una semana, la entidad inauguró su sede en Esperanza. Sobre el nacimiento de este sindicato, los dirigentes manifestaron que “esto viene desde el mismo momento en que el SEOM Rafaela llegó a Esperanza y la convocatoria era por un tiempo hasta que los compañeros de Esperanza se pudieran organizar en un gremio propio. Pasaron los años y continuó el pedido a Rafaela para que Esperanza -por ser una ciudad importante, cabecera de departamento- tenga un gremio o una delegación para poder decidir el destino de los trabajadores municipales, y como no hubo mucha cabida se empezó a trabajar antes de la pandemia con un sindicato nuevo”.

Destacaron que “hubo mucho acompañamiento de los compañeros, muchos se acercaron para acompañarnos sin que nosotros vayamos a buscarlos; el empleado siempre recibió de nosotros un apoyo para encontrar alguna solución a su problemática laboral, que hay muchas dentro del municipio y eso fue lo que más nos referenció”. Adelantaron que a partir de ahora “comenzará una campaña de afiliación” aunque aclararon: “Esperamos que los compañeros entiendan que nosotros no queremos hacer una mutual, no tenemos intención de endeudar al empleado, porque esa no es nuestra misión y es lo que está pasando ahora en Esperanza: se endeuda mucho al empleado que queda rehén de una mutual que además se lleva todo el dinero fuera de esta ciudad”. Y advirtieron que “hay una situación confusa que no terminamos de desenvolver, porque aparentemente los empleados que tienen afiliación al SEOM y han hecho un curso de mandos medios que se hace en Rafaela tienen un puntaje más alto en los concursos, lo cual es poco democrático”.

El año pasado, SITRAM inauguró su sede gremial en el departamento San Lorenzo y en la ciudad de Reconquista, entre otras localidades.