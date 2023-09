Festival Bandera: No Te Va Gustar y Julieta Venegas encabezan la grilla

El sábado 7 de octubre se realizará en Rosario la cuarta edición del Festival Bandera, una cita con la música que se está convirtiendo en una buena costumbre y que en esta ocasión tendrá una grilla sobresaliente. Las presencias internacionales de Julieta Venegas, El Cuarteto de Nos y No Te Va Gustar se destacan en un gran listado. Será en la Ex Rural.

Por Germán Sánchez



Rosario consolida año a año su oferta musical para todo tipo de público. Convertida en una parada obligada para los grandes artistas y bandas a nivel nacional e internacional, ahora está consolidando su presencia en el rubro festivales. El 7 de octubre se llevará a cabo la cuarta edición del Festival Bandera, que primera vez se concretará en el Predio Ferial del Parque Independencia (ex Rural) de Rosario.

Será un sábado a pura música y con una grilla sobresaliente de diferentes estilos y géneros musicales que se desplegará en cuatro escenarios. Habrá artistas consagrados, representantes de las nuevas tendencias, bandas internacionales y todo combinado con la posibilidad de disfrutar del aire libre. Al hacer un repaso del line up, se puede ver que estará No Te Va Gustar, probablemente una de las bandas uruguayas más argentina que existe (junto con La Vela Puerca). A poco de cumplir 30 años de trayectoria, vienen presentando su último disco de estudio -Luz- y hacen un repaso por su extensa discografía -se presentaron en Rafaela en abril pasado-.

Los que también cruzarán el charco para llegar hasta Rosario serán Cuarteto de Nos, la banda de rock que lidera Roberto Musso formada en Montevideo en 1980. En tanto, la oferta internacional se engrosará con la presencia de Julieta Venegas, una artista amada por los argentinos.

A estos nombres se suman Las Pastillas del Abuelo, Cruzando el Charco y Natalie Pérez. Dillom, El Zar, Koino Yokan y Silvestre y la naranja completan lo más saliente de una grilla muy atractiva que seguramente atraerá a muchos rafaelinos y gente de esta región de la provincia de Santa Fe.

Las entradas se están vendiendo a muy buen ritmo y se pueden conseguir a través de www.tuentrada.com. En este sentido, se indicó que hay dos tipos de tickets: el “campo”, que cuesta $16.000 más costo de servicio; y la “experiencia bandera”, que cuesta $28.000 más costo de servicio e incluye ingreso exclusivo al predio, vouchers de gastronomía y una zona de relax y sanitarios separada. Según informaron desde la organización, el sábado 7 el festival se pondrá en marcha a partir de las 14.30.

Festival Bandera concretó su primera edición en 2018, cuando se presentaron Babasónicos, Pastillas, Cielo Razzo y Guasones, entre otras bandas. A partir de los buenos resultados, en 2019 la propuesta creció con más escenarios y la actuación de La Vela Puerca, Las Pelotas, Miss Bolivia, Las Pastillas del Abuelo y Eruca Sativa.

Con la pandemia hubo una pausa de dos años hasta que el año pasado el Bandera tuvo un gran regreso, con más de mil personas que fueron a ver entre otros artistas a Babasónicos, Las Pelotas, Guasones, El Kuelgue, Él Mató a Un Policía Motorizado, Dillom y Zoe Gotusso, entre otros.