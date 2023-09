El CenTec Rafaela desarrollará piezas especiales para la industria aeroespacial

El Centro Tecnológico de Manufactura e Industria Digital de Rafaela (CenTec) recibió ayer un aporte de casi un millón de dólares que destinará a la compra de equipamiento, materiales y licencias de software para el desarrollo de piezas especiales para la industria aeroespacial.

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus, encabezó ayer por la tarde la presentación de los proyectos seleccionados en el marco del Programa Interinstitucional de Manufacturas Aditivas que lleva adelante la cartera científica. Tras relevar las necesidades, capacidades y acuerdos interinstitucionales existentes se invitó a la presentación de proyectos en dos categorías: Para impresión 3D de prototipos metálicos; y para mejora en equipamiento para impresión 3D de piezas metálicas. Los proyectos seleccionados implican una inversión por parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de U$S 3,5 millones para la compra y mejora de equipamiento, compra de insumos, investigación e impresión de prototipos.

El acto se realizó en el Centro Tecnológico Metalúrgico del Parque Industrial y Tecnológico Florencio Varela (PITEC), y allí estuvieron presentes el secretario de Articulación Científico Tecnológica del Ministerio, Juan Pablo Paz; el presidente de la Agencia para el Desarrollo y la Innovación Competitiva de Rafaela (ACDICAR), Benjamín Albrecht; el Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA), Alejandro Martínez; y el presidente de Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), Elio Del Re.

Además, desde Rafaela viajaron el secretario de Producción, Empleo e Innovación del Municipio, Diego Peiretti, el director Ejecutivo del Centro Comercial e Industrial, Iván Acosta y el gerente de ACDICAR, Daniel Frana.

Filmus expresó que “esta es una iniciativa que tiene connotación política, porque en momentos en donde se pone en debate la participación público y privado y el papel de la ciencia y la tecnología no tenemos que tener miedo y mostrar lo que hacemos y la potencialidad de lo que podemos hacer Lo que no tenemos que tener son políticas pendulares, esto es un elemento clave para salir a debatir, para ver qué modelo de país queremos para el futuro”.

El Ministro de Ciencia reflexionó: “El Estado está para apoyar a las Pymes que no podían tener en sí mismas esta capacidad de desarrollo. No hay posibilidad de desarrollo sin articulación público privada. Si no hay investigación básica no va a haber transferencia tecnológica”, y aseguró que “perdemos el debate si defendemos este Estado como está, porque no es todo lo eficiente que queremos. Tenemos que ir a discutir con la promesa de un Estado eficiente con experiencias cómo esta. Tenemos que ser los portadores del cambio y la transformación hacia una sociedad más justa. Vayamos a la discusión mostrando lo que hacemos y lo que podríamos hacer si tenemos políticas estables”.

Al finalizar, señaló que quienes quieren vender al CONICET “van a poder venderlo más caro, porque salió primero en un ranking latinoamericano y está en el puesto 14 en el mundo. Hay cosas para mejorar seguro y tenemos que ser nosotros los que lo hagamos, porque tenemos la posibilidad de articular con diferentes instituciones”.

Por su parte, Albrecht afirmó que "con este aporte de casi 1 millón de dolares, el CenTec podrá adquirir equipamiento, materiales y licencias de software entre otros insumos necesarios para avanzar en el desarrollo de piezas especiales, para la industria aeroespacial, como por ejemplo piezas especiales para propulsores". "Para estas piezas se requiere la impresora 3D de metales, básicamente por la complejidad de diseño, de material y por la escala que es baja", agregó.

El titular de ACDICAR remarcó que "este aporte que recibe el CenTec se concreta porque tenemos el equipamiento, los recursos humanos, la experiencia y la trayectoria para encarar este desafío, y por tanto nos potencia y consolida en un camino que ya empezamos a recorrer: ser proveedores de la industria aeroespacial".

Respecto al proyecto, Albrecht anticipó que "el diseño lo haremos con Veng, Lía y Epic, tres empresas del sector aeroespacial". "Los aprendizajes que estamos adquiriendo a partir de la ejecución de este proyecto esperamos poder transferirlo a las pymes locales y de la región", destacó a la vez que estimó que "quizás hasta se puedan generar empresas nuevas para abastecer esta industria tan competitiva".

De acuerdo al proyecto rafaelino, los aportes recibidos "serán desarrollar investigación y transferencia al sector aeroespacial (en primera instancia) y luego a transferencia tecnológica aplicada a procesos metalúrgicos que derramen en la industria metalmecánica y derivadas (tecnologías propias de la industria 4.0)".

El presidente de ACDICAR resaltó "la importancia de las políticas de estado y los acuerdos público-privados existentes en Rafaela que trascienden las gestiones y los dirigentes públicos y privados". "Hoy estamos acá en Florencio Varela recibiendo esta asistencia financiera porque en el caso del CenTec en particular y de ACDICAR en general hay esfuerzo de mucha gente, de nuestro lado, en nuestra agencia, de empresarios, funcionarios públicos, y personal técnico. Aquí hay una política de estado, acuerdos, aportes desinteresados para el bien común y a partir de una mirada superadora por sobre las diferencias". En este sentido, Albrecht -que a su vez es gerente General de la empresa Acerma- consideró que "este objetivo que cumplimos y nos abre una nueva etapa hacia el futuro es el resultado de un modelo de articulación virtuoso que se transforma en modelo de gestión operativa a nivel territorial que facilitó desarrollar distintas capacidades para poder calificar para este proyecto".

En su discurso, el secretario Juan Pablo Paz afirmó: “Lo virtuoso de estos proyectos son dos cosas: una, que más allá de incorporar equipamiento nuevo también estimulamos la puesta en marcha y el aprovechamiento del equipamiento ya existente. La otra es que los proyectos apuntan a los dos extremos del proceso de manufacturas aditivas”.

El funcionario del Ministerio advirtió también que “lo interesante de estos proyectos es que identifican quiénes son los potenciales interesados en estas manufacturas. Son directamente aplicados, y plantean un sendero de desarrollo de una tecnología que en Argentina la industria metalúrgica va a poder aprovechar de la mejor manera”. Y finalizó: “Esta es una más de las acciones que impulsamos para aprovechar la ciencia y la tecnología para encarar un modelo de desarrollo productivo basado en el desarrollo con inclusión social, justicia y mejora de la calidad de vida de nuestro pueblo”.

Según explicaron desde el Ministerio de Ciencia, la manufactura aditiva comprende un conjunto de tecnologías que ha ido expandiendo sus aplicaciones en distintos sectores en las últimas décadas, abarcando usos tanto industriales como no industriales. Las tecnologías englobadas bajo la manufactura aditiva permiten la producción de objetos de múltiples formas y materiales, algunos de ellos difícilmente producibles utilizando otras técnicas, lo cual abre un universo de posibilidades. Asimismo, este conjunto de tecnologías ha contribuido al desarrollo y crecimiento de otras industrias, como por ejemplo la industria aeroespacial reciente, y el sector salud.

En Argentina, la adopción de estas tecnologías tiene un grado incipiente centrado en grupos de Investigación y Desarrollo, con enorme potencial a nivel económico y productivo. Para alcanzar el dominio se requiere adquirir un conjunto de facilidades y equipos con el objetivo de disponer de todo el ciclo de producción, partiendo del diseño hasta el producto final, con énfasis en los pre y post procesamientos y la caracterización física y química propia de los materiales involucrados.

En tanto, el Programa Interinstitucional de Manufacturas Aditivas, que fue lanzado en 2022, busca promover la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en el área de las manufacturas aditivas, especialmente, el desarrollo de ingenierías y el diseño en base a herramientas digitales aplicadas a productos manufacturados por técnicas aditivas.

El programa se ejecuta en el ámbito de la Subsecretaría de Coordinación Institucional dependiente de la Secretaría de Articulación Científico Tecnológica del Ministerio de Ciencia, y se propone impulsar el campo de las manufacturas aditivas apuntando a la identificación de áreas de mayor relevancia en el país para fortalecer los recursos humanos con formación específica en las manufacturas aditivas, entre otros objetivos.