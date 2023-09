Castellano recibió a estudiantes que participarán del Concurso "INNOVAR"

El intendente Luis Castellano se reunió ayer con un grupo de estudiantes de la Escuela N° 460 "Guillermo Lehmann" que se destacarán como representantes de la ciudad en el prestigioso concurso nacional de innovaciones “INNOVAR” organizado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Nación, que se llevará a cabo en el Centro Cultural de la Ciencia de la Ciudad de Buenos Aires entre el jueves y el sábado de esta semana.

El equipo de estudiantes que ha sido seleccionado para competir está compuesto por tres alumnas de 6° año de Electrónica: Mara Amaro, Morena Giménez y Morena Aragón, quienes viajarán acompañadas por su profesor, Jorge Corredera, y el director de la escuela, Walter Rohrmann.

INNOVAR es un concurso nacional que convoca a escuelas, universidades, centros tecnológicos y de investigación, en busca de las innovaciones más prometedoras. Este año, se recibieron más de 800 proyectos provenientes de diversas regiones de Argentina. "Con más de 18 años de trayectoria, el Concurso Nacional de Innovaciones - INNOVAR es la iniciativa pionera que fomenta la innovación y premia a quienes se atreven a inventar, diseñar y desarrollar productos y servicios a nivel federal", destacan desde la organización. "Los proyectos son distinguidos con el objetivo de impulsar invenciones de alto impacto social y comercial, que promuevan la transferencia de conocimientos y tecnología al sector productivo con el objetivo de fomentar una cultura innovadora nacional y mejorar la calidad de vida de toda la sociedad", agregan.

El proyecto de las jóvenes estudiantes de la escuela rafaelina fue seleccionado entre los 46 mejores, y consiste en un vaso equipado con circuitos electrónicos que permiten marcar el nivel de llenado a través de una alarma sonora. Esta innovación tiene como objetivo principal facilitar su uso por parte de personas no videntes, evitando quemaduras y derrames accidentales.

El prototipo fue concebido después de una estrecha colaboración con la comunidad local, en particular con la Escuela de Discapacitados Visuales de Rafaela, quienes expresaron la necesidad de una solución práctica y segura para este desafío cotidiano. Así lo relató Morena Aragón, quien explicó que “el proyecto nació cuando estábamos en quinto año, como parte del proyecto que se fomenta desde la escuela para ayudar a la comunidad”.

Por su parte, Morena Giménez dijo que el objetivo “era ayudar a las personas no videntes. Hablamos con la directora de la escuela para discapacitados visuales porque nos parecía una problemática, especialmente para los más pequeños que se quemaban sus dedos con líquidos calientes”.

En tanto que Mara Amaro agregó: “Para nosotras saber que el proyecto pasó el filtro y que el jurado le diera el visto bueno y les haya gustado, ya es un montón”.



ORGULLO PARA LA CIUDAD

El Concurso INNOVAR es una plataforma que fomenta la innovación y el desarrollo tecnológico en Argentina, reconociendo proyectos que tienen un impacto real y significativo en la sociedad. Los proyectos seleccionados, como el de las estudiantes rafaelina, son testimonio de la capacidad de la juventud para abordar problemas reales y proponer soluciones innovadoras.

Ante este momento tan importante para la educación de nuestra ciudad, Jorge Corredera, profesor de la especialidad de Electrónica expresó su orgullo y señaló que el equipo había diseñado durante quinto año un prototipo solo para líquidos calientes y que este año lo potenciaron incluyendo los líquidos fríos.

Por último, Walter Rohrmann, director de la institución remarcó: “Es un orgullo para la escuela y la ciudad porque en este evento se presentaron más de 830 instituciones del país. Hubo muchos proyectos para participar desde la escuela, hicimos una preselección interna y estuvimos en contacto con integrantes de INTI”.

A su turno, la secretaria de Educación del municipio, Mariana Andereggen, expresó: “Estamos muy contentos de recibir y acompañar a este equipo de chicas que van a representar a la ciudad y la provincia con un proyecto que tiene diversos aspectos innovadores y hermosos”. Sobre esto, contó: “Tiene que ver con un desarrollo en electrónica hecho por chicas, cuando no siempre estas carreras duras se piensan para ellas, con un componente social e inclusivo muy interesante”.

Para finalizar Rohrmann enfatizó: “Es un proyecto de una escuela pública, pensado para otros, en ramas duras de la tecnología, a cargo de mujeres. Esto constituye un círculo hermoso que esperamos tenga buenos resultados en esta exposición en Buenos Aires y, si no ocurre, con todo lo que han hecho, ya ganaron”.