Con Messi en duda, Inter Miami jugará la final de la US Open Cup

La presencia de Lionel Messi en la nueva final que jugará el Inter Miami se mantiene en duda por una molestia muscular. El equipo del argentino enfrenta este miércoles al Houston Dynamo en la definición de la US Open Cup.

El partido se disputará desde las 21.30 en el estadio DRV PNK de Fort Lauderdale y será transmitido por TyC Sports.

Messi arrastra la molestia muscular desde su participación en las eliminatorias sudamericanas con la selección argentina, pero si no es titular estará en el banco de suplentes de Inter Miami.

"Mañana (por hoy) me sentaré con él, veré sus sensaciones y nos pondremos de acuerdo en lo mejor para todos", expresó el DT Gerardo Martino, que buscará su segundo título con la franquicia de Miami.

"Primero está el jugador, después la final y luego lo que se viene para el equipo. Esos son los tres puntos que tenemos que evaluar. Indudablemente hay futbolistas y futbolistas y estos interrogantes son porque se trata de Leo" explicó el rosarino en rueda de prensa.