9 de Julio recibirá a Humberto

El torneo Clausura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol tendrá continuidad en la noche de hoy con el inicio de la fecha 14 y la disputa de dos encuentros, ambos a las 21.30hs.

En el estadio Germán Soltermam, 9 de Julio recibirá a Argentino de Humberto. El árbitro principal será Fabio Rodríguez. Por otro lado, Deportivo Tacural será local de Unión de Sunchales, con el arbitraje de Ayrton Isasa.



EL RESTO



Jueves 28/09: 19.30hs Atlético de Rafaela vs Ben Hur, 22.00hs Atlético María Juana vs Argentino Quilmes.



Viernes 29/09: 21.00hs Ferrocarril del Estado vs Brown de San Vicente, 21.30hs Argentino de Vila vs Peñarol, Deportivo Libertad vs Deportivo Aldao; 22.00hs Florida de Clucellas vs Deportivo Josefina.



Domingo 01/10: 11.30hs Sportivo Norte vs Deportivo Ramona.



LAS POSICIONES: Sportivo Norte 36, puntos; Ben Hur 28; Libertad 28; Ferro 27; Peñarol 25; Atlético de Rafaela 24; 9 de Julio 22; Quilmes 22; Deportivo Aldao 18; Brown San Vicente 17; Florida de Clucellas 17; Deportivo Ramona 13; Unión de Sunchales 12; Argentino de Humberto 12; Deportivo Tacural 7; Atlético María Juana 7; Argentino de Vila 7; Deportivo Josefina 7.



DESEMPATE EN RESERVA

Este miércoles jugarán las divisiones Reservas de Bella Italia y Sportivo Aureliense el desempate que consagrará campeón del Clausura a uno de ellos, en la zona Norte. El juego comenzará a las 21hs