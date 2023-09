Los pibes de Atlético con puntaje ideal en Mar del Plata e invictos en Rafaela

Atlético de Rafaela afrontó una nueva fecha del torneo de Divisiones Inferiores de la Primera Nacional, certamen que es organizado por la Asociación del Fútbol Argentino. El pasado sábado se midió con Aldosivi de Mar del Plata, en cruce correspondiente al cuarta fecha de la segunda fase.

Los pibes de la 'Crema' cosecharon 4 victorias y 2 empates, destacándose los tres triunfos en condición de visitante.

La Cuarta División le puso fin a una racha de 25 partidos sin perder al Tiburón. Los resultados fueron los siguientes:



En Rafaela:

– Séptima División: Atlético 1 (Gianluca Alleman) vs. Aldosivi 1.

– Octava División: Atlético 1 (Diego Maciel) vs. Aldosivi 0.

– Novena División: Atlético 1 (Yutiel Lizarraga) vs. Aldosivi 1.



En Mar del Plata:

– Cuarta División: Aldosivi 0 vs. Atlético 2 (Valentín Luciani y Alejo Manna).

– Quinta División: Aldosivi 0 vs. Atlético 2 (Nahuel Bett e Ian Ostertag).

– Sexta División: Aldosivi 2 vs. Atlético 3 (Nicolás Dominino y Francisco Gramaglia -2-).



Las principales posiciones

- Cuarta División: Aldosivi 9 puntos; Atlético 8; Temperley, Chacarita y Deportivo Morón 7.

- Quinta División: Morón 10 puntos; Aldosivi y Deportivo Riestra 9; Atlético y Chacarita 7.

- Sexta División: Chacarita Juniors 10 puntos; Nueva Chicago y Aldosivi 9; Quilmes 7; Temperley 6; Morón 5 y Atlético 4.

- Séptima División: Ferro Carril Oeste y Riestra 10 puntos; Talleres (RE) 8; Atlético y Quilmes 7.

- Octava División: Nueva Chicago 8 puntos; Quilmes, Ferro y Patronato 7 y Atlético 6.

- Novena División: Patronato y Temperley 10 puntos; Aldosivi y Nueva Chicago 7; Ferro 6 y Atlético 5.