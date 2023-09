Sin Julio Barraza en las designaciones, la Crema tiene árbitro para el domingo

En la jornada de ayer AFA dio a conocer las designaciones arbitrales para el próximo fin de semana y Julio Barraza, juez del polémico desempeño y accionar en la visita de Atlético de Rafaela a Independiente Rivadavia de Mendoza no tendrá participación en ninguno de los 18 encuentros de la Primera Nacional, ni tampoco estará en alguno de los 14 cotejos de la Copa de la Liga.

Entre Primera y B Nacional (árbitros, asistentes y VAR) son 156 los jueces que tendrá actividad entre viernes, sábado, domingo y lunes.

Atlético de Rafaela recibirá a Chaco For Ever, el próximo domingo 1 de octubre a las 18.30hs, con el arbitraje principal de Juan Pafundi, quien será la primera vez que arbitre a la ‘Crema’ en el profesionalismo. Los asistentes serán Ernesto Callegari y Martín Saccone; como cuarto árbitro vendrá Cristian Rubiano.



Todos los encuentros de la zona B:



LA PRÓXIMA FECHA (32): Viernes 29/09: 21hs (TV) Quilmes vs Tristán Suárez (Pablo Giménez). Sábado 30/09: 15.30hs Estudiantes BA vs Mitre (SdE) (Diego Ceballos), 16hs Ferro vs Racing Córdoba (Lucas Comesaña). Domingo 01/10: 16hs Gimnasia (J) vs Atlanta (Jorge Broggi), 16hs Dep. Madryn vs Independiente Rivadavia (Andrés Gariano), 18.30hs Atlético de Rafaela vs Chaco For Ever (Juan Pafundi). Lunes 02/10: 15hs Brown (A) vs Chacarita (Silvio Trucco), 15.30hs Deportivo Riestra vs Aldosivi (José Carreras), 15.30hs Villa Dálmine vs Dep. Maipú (Nahuel Viñas).