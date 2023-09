Se llevó adelante la charla sobre la Era de la Inteligencia Artificial

Como se adelantó en este medio, ayer por la tarde, en el Auditorio del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, se llevó a cabo la conferencia "La Era de la Inteligencia Artificial. Perspectivas profesionales" a cargo del Lic. Gustavo Adamovsky, Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de UCES (Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales), speaker internacional y entrenador empresarial.

Unos minutos antes de la charla, Adamovsky se hizo el tiempo para dialogar con LA OPINIÓN y con los demás medios presentes.

En primer lugar, se le consultó sobre los principales ejes temáticos de la charla: "No vamos a aprender a usar Inteligencia Artificial, sino que vamos a explicar qué es lo que está pasando, por qué este caos a veces, esto que se generó, qué es lo que se viene, cuáles son los peligros, cuáles son lo beneficios, a qué le tenemos que prestar atención. Entender un poco por dónde va esta era de la Inteligencia Artificial que llamamos generativa porque nos permite generar texto, videos, imágenes y demás".

Además, en lo que se refiere a cómo impacta la Inteligencia Artificial en la vida laboral, comentó: "Yo no soy de los que están alarmados. Creo que sí va a haber una sustitución de puestos de trabajo, pero no va a haber una baja en la cantidad de puestos de trabajo. Históricamente ha sucedido con todas las revoluciones industriales, siempre se dijo: 'Viene la Revolución Industrial y los trabajos van a desaparecer'. Acá en zonas de campo y demás las maquinarias han reemplazado, pero siguen existiendo trabajos, obviamente con otras capacidades, otras habilidades. Por lo tanto, es muy importante, para aquellos que están trabajando, el aprendizaje continuo, la flexibilidad en lo que tiene que ver a los puestos de trabajo, la posibilidad de aprender cosas nuevas".

En este sentido, se piensa que la utilización de la Inteligencia Artificial obliga a repensar las profesiones. Adamovsky sostuvo: "Parte de lo que sucedió ahora y esta alarma que se genera tiene que ver con el Chat GPT, pero la Inteligencia Artificial existe hace mucho tiempo. Las empresas la vienen utilizando hace mucho, de hecho, son inteligencias artificiales más desarrolladas incluso que el Chat GPT para ciertas cosas más específicas. Son inteligencias enjauladas, las llamamos, pero existe hace tiempo. Por lo tanto ya hay una reconversión en ese sentido. También es normal que genere preocupación, es lógico. A veces nos preocupamos un poco de más. Pero cuando hablo de que es normal y está bueno lo llevo al sentido más estricto de la palabra: ocuparnos previamente. Más que nada por la incertidumbre que genera, no sabemos cómo termina esto".

A su vez, agregó: "Es importante saber que la Inteligencia Artificial que estamos conociendo ahora, de esta generativa no se parece en nada a lo que va a terminar siendo. Hoy está en pañales, recién comienza. Hay mucho camino por recorrer y por mejorar. Tiene ciertas falencias".

En lo que respecta al terreno universitario y de estudio, también está sucediendo lo mismo que en otros espacios. En principio, se están repensando los métodos de evaluación y demás metodologías de trabajo. "En UCES venimos hablando de este tema hace tiempo y es un gran tema de preocupación. Nos obliga como universidad a cambiar las metodologías. En principio, porque no se puede evaluar de la misma manera que se evaluaba antes, es una obviedad, pero independientemente de eso, la verdad es que le podemos sacar mucho fruto desde la docencia y desde los alumnos a la IA. Estamos trabajando fuertemente en lo que son los cambios metodológicos incorporando el concepto de la IA para la que usen los alumnos y también los profesores", explica Adamovsky.

Para concluir, se le preguntó sobre el temor al plagio y cómo influye la Inteligencia Artificial en el arte: "Hay un gran debate y por sobre todo con lo que tiene que ver con la propiedad intelectual. De hecho, hace poco un juez en Estados Unidos dictaminó que el arte generado con IA no tiene derecho de autor. Eso no esté legislado hoy en día, pero también se abre otro debate: no tiene derechos de autor, y si es obra de arte se vende a muy buen precio, ¿a quién va el dinero? Todavía falta esa legislación por la velocidad en la que avanza la tecnología, la legislación siempre viene detrás. Para cuando legisló, ya la tecnología cambió y tiene que volver a legislar".

En la charla, estas cuestiones se abordaron en profundidad y los asistentes disfrutaron de una jornada completa y atractiva.