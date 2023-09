Rodríguez Larreta se mostró en la campaña con Patricia Bullrich

BUENOS AIRES, 27 (NA). - La candidata presidencial Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, sumó ayer a su campaña al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, con quien encabezó una recorrida por el conurbano bonaerense.

Bullrich apuntó contra el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, por las iniciativas que impulsó durante las últimas semanas para paliar los efectos de la inflación: "Basta de gastar la plata de los argentinos", manifestó.

"Massa, no vale hacer desastres en la economía, desastres que están pagando los jubilados con jubilaciones realmente indignantes, los trabajadores, los cuentapropistas, los que tienen comercios, los que tienen fábricas, todos le están pagando su fiesta", sostuvo Bullrich en el marco de su gira por el conurbano, que en este caso la llevó a los partidos de Lanús y Lomas de Zamora.

Y subrayó: "Termine con su fiesta, porque su fiesta termina con el país. Basta de gastar la plata de los argentinos, no es suya".

La ex ministra de Seguridad se mostró también junto al candidato a gobernador bonaerense, Néstor Grindetti y el intendente interino Diego Kravetz, de Lanús, quienes supervisaron el tramo final de la obra de ampliación y remodelación del Centro Unificado de Comando y Control de esa ciudad. Durante la recorrida estuvieron presentes además los diputados nacionales, Cristian Ritondo y Diego Santilli.

Una vez finalizada la actividad, Rodríguez Larreta se sumó a los presentes y se subió a la "Patoneta", para juntos dirigirse a Lomas de Zamora, donde fueron recibidos por una multitud en el acto encabezado por el candidato a intendente local, Guillermo Viñuales.

En la recorrida, también se presentó la modernización de un centro de monitoreo en Lanús, donde el candidato a gobernador Néstor Grindetti aprovechó para criticar al actual mandatario bonaerense y postulante a la reelección, Axel Kicillof: "El gobernador ha decidido discriminar y castigar a los más de 5 millones de vecinos que viven en municipios gobernados por intendentes de Juntos por el Cambio, solo por pensar distinto".

Y remató: "Nos deben más de 10.000 millones de pesos en obras y convenios firmados que están vencidos, nos obliga a tomar determinaciones y llevar este reclamo a la justicia si no se cumple lo comprometido".