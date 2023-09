La felicidad de Sergio Peretti, el de los dos Mundiales en 14 días

Ya de regreso en la ciudad luego de los dos Mundiales de largo aliento del triatlón realizados en el transcurso de dos semanas, Sergio Peretti nos contó sus sensaciones, recuperado tras el enorme esfuerzo y satisfecho por sus performances, fundamentalmente en Niza. En la ciudad francesa afrontó el de Ironman full, mientras que previamente en Lahti, Finlandia, había cumplimentado el de medio Ironman o también conocido como 70.3.

«Si, muy contento, cumplimos los objetivos. Los puestos fueron de acuerdo a lo que estuvimos entrenando. Inclusive el de Niza fue superior a lo entrenado, quizás en Finlandia me faltó un poquito por el tema del frío en la parte de bicicleta que fue muy dura y no sé lo que hubiera pasado en un día normal. Pero muy contento en líneas generales», expresó a modo de balance inicial.

Consultado sobre cómo sintió la recuperación entre el Mundial de 70.3, donde ocupó el puesto 34 en su categoría, y el Full de Niza donde quedó 21, expresó que «la verdad que el trote de Finlandia fue muy duro, con muchas subidas y bajadas, y la bajada ‘destruye’ las piernas, nosotros no estamos acostumbrados a ese terreno y me fue casi una semana poder volver a pedalear, con lo que ahí se retrasó un poco, aunque es anecdótico. Me recuperé mucho más rápido del full que del de Finlandia».

De su segundo Mundial en las distancias extremas mencionó también que «le tenía miedo a la montaña en la parte de bicicleta porque no soy buen escalador, no subo bien, eso me tenía mal porque sabía que iba a perder mucho tiempo ahí. Luego recuperé en la bajada y me fue bien el trote, asi que pudimos equiparar».

Por otra parte, cuando le preguntamos si suele comparar los tiempos con otras categorías, destacó que «cuando voy a Mundiales voy a terminar, no hay alternativa, está lo mejor del mundo y si apuntás a los tiempos podés fijarte expectativas muy altas o bajas, luego del Mundial sí miro y comparo. El de Finlandia fue un tiempo regular (cumplimentó los 1,9 km. de natación, 90 km de ciclismo y 21 km de pedestrismo en 5h 13m 18s), esperaba hacer un poco menos pero por como se planteó en la parte de bicicleta sabía que iba a darse asi, pero el de Niza (12 horas, 27 minutos y 28 segundos luego de 3,8 km de natación en mar abierto, 180 km de ciclismo y 42,2 km de carrera a pie) fue muy bueno en relación a los demás».

Para los últimos meses del año quedan algunos desafíos. «Tengo en el Ironman Buenos Aires a fin de octubre, luego no sé si haré algo mas antes de fin de año. Quizás en Baradero un olímpico, lo que es seguro es que como se dio este año dos Mundiales tan seguidos es muy cansador, no solo por las carreras sino de los viajes, cambios de horarios o comidas. El año que viene no va a ser así, volveremos a Kona en octubre, y luego el otro Mundial es en diciembre», finalizó el triatleta rafaelino.