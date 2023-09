Colón se lo dio vuelta y le ganó a Argentinos

Colón dio una muestra de carácter, derrotó ayer 3-1 a Argentinos y sueña con quedarse en Primera División. El conjunto santafesino comenzó perdiendo por el golazo de Luciano Gondou, pero supo revertir el marcador gracias a los tantos de Ramón Ábila, Damián Batallini y Eric Meza en un encuentro válido por la sexta fecha de la Zona A de la Copa de la Liga.

Luego de un primer tiempo en el que se lo vio inconexo y falto de reacción tras el tanto de Gondou a los 10' (el sexto del delantero en el certamen), el equipo de Néstor Gorosito salió a jugar la segunda parte con otra impronta. Ábila y Batallini pusieron arriba a Colón, y Meza sentenció el encuentro al minuto de haber ingresado desde el banco de suplentes.

Con esta victoria, el Sabalero suma 37 puntos en la tabla anual, salió del descenso y complica a Vélez y Gimnasia, que -en este momento- deberían jugar un desempate para definir quién pierde la categoría. Todo esto previo al clásico frente a Unión, el próximo domingo a las 16:30 hs. en el Estadio Brigadier General Estanislao López.

Por su parte, Argentinos perdió su primer partido con Pablo Guede como entrenador y dejó pasar la posibilidad de acercarse a la zona de clasificación a la Conmebol Libertadores 2024.



Las formaciones y síntesis del encuentro:



Estadio: Brigadier Estanislao López, Santa Fe.

Árbitro: Sebastián Zunino.

VAR: Nazareno Arasa.



Colón de Santa Fe: Ignacio Chicco; Alberto Espínola, Paolo Goltz, Facundo Garcés, Emmanuel Mas; Rubén Botta, Ángel Cardozo Lucena, Favio Álvarez; Damián Batallini, Tomás Galván y Ramón Ábila, Rubén Botta. DT: Néstor Gorosito.



Argentinos Juniors: Alexis Martín Arias; Javier Cabrera, Marco Di Césare, Miguel Ángel Torrén, Lucas Villalba, Santiago Montiel; Federico Redondo, Leonardo Heredia, Alan Lescano; Gabriel Ávalos y Luciano Gondou. DT: Pablo Guede.



Gol en el primer tiempo: 10m Gondou (A).

Goles en el segundo tiempo: 1m Ábila (C); 9m Batallini (C); 22m Meza (C).



Cambio en el primer tiempo: 41m Mariano Bittolo por Montiel (A).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Matías Vera por Heredia (A); 20m Eric Meza por Batallini (A); 30m Jorge Benítez por Ábila (C) y Stefano Moreyra por F.Álvarez (C); 34m Francisco González Metilli por Lescano (A) y Thiago Nuss por Cabrera (A); 43m Germán Conti por Goltz (C) y Baldomero Perlaza por Botta (C).