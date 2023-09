Maipú igualó con Deportivo Madryn

Deportivo Maipú desperdició una gran oportunidad de acortar distancias con el puntero Chacarita Juniors (62) y quedó a tres puntos (59) de la cima tras el 0-0 de ayer ante Deportivo Madryn en el estadio "Omar Higinio Sperdutti".

El partido tuvo un trámite intenso, pero las mejores chances estuvieron por el lado visitante y Juan Pablo Cozzani se convirtió en figura al tapar tres situaciones de gol.

El equipo dirigido por Luis García, que venía de caer 2-0 ante Atlético de Rafaela, fue anfitrión del Aurinegro con algunas modificaciones obligadas por las suspensiones de Santiago Moyano (quinta amarilla) y Santiago González (expulsado).



LA PRÓXIMA FECHA (32): Viernes 29/09: 21hs (TV) Quilmes vs Tristán Suárez. Sábado 30/09: 15.30hs Estudiantes BA vs Mitre (SdE), 16hs Ferro vs Racing. Domingo 01/10: 16hs Gimnasia (J) vs Atlanta, 16hs Dep. Madryn vs Ind. Rivadavia, 18.30hs Atlético de Rafaela vs Chaco For Ever. Lunes 02/10: 15hs Brown (A) vs Chacarita, 15.30hs Riestra vs Aldosivi, 15.30hs Villa Dálmine vs Dep. Maipú