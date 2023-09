Atlético, obligado a cambiar…

El panorama que dejó el partido ante Independiente Rivadavia no es el esperado para nadie en Atlético de Rafaela. Más allá del resultado, y de la polémica actuación que tuvo el árbitro Julio Barraza, quien perjudico alevosamente al conjunto rafaelino, la Crema recibirá el domingo, 18.30hs, a Chaco For Ever y Ezequiel Medrán está obligado a modificar media defensa. Resulta que Gabriel Risso Patrón y Fabricio Fontanini fueron amonestados en el 1-2 vs la Lepra mendocina y llegaron al límite de amonestaciones.



Con este panorama el DT albiceleste deberá buscarles reemplazantes.



Para ocupar el lugar de Fontanini en la zaga, se esperará por el estado físico de Mauro Osores, quien no viene entrenando a la par de sus compañeros y estuvo fuera de las últimas convocatorias por una dolencia en una de sus rodillas. Como primera alternativa el que aparece es Gastón Tellechea.



Por el sector izquierdo de la defensa podría ir de arranque Federico Torres, quien viene siendo una de las opciones a la hora de mover el banco.



El que ya cumplió con la fecha de suspensión fue Alex Luna, quien podría regresar al 11 inicial en lugar de Nazareno Fúnez.



Ante este panorama, Atlético tendría tres modificaciones (dos obligadas) para recibir el domingo a Chaco For Ever.



El plantel profesional de la ‘Crema’ se reencontrará de manera completa en la mañana de hoy (9hs en el Tito Bartomioli) ya que ayer sólo lo hicieron aquellos que no viajaron a Mendoza.