La denuncia por prueba falsa al diputado Milman

BUENOS AIRES, 26 (NA). - Los abogados que representan a Cristina Kirchner en la causa por el intento de magnicidio denunciaron que el diputado Gerardo Milman, de Juntos por el Cambio, entregó para peritar un teléfono celular personal que no es el que utilizaba cuando se produjo el atentado.

Según una presentación de una quincena de páginas, Milman habría entregado a la Justicia como parte de las medidas de prueba ordenadas por la Cámara Federal porteña de un modelo de IPhone que se comenzó a comercializar en Estados Unidos en septiembre de 2022, es decir después del atentado.

"Esto implicaría que Milman entregó un dispositivo que no tenía (o, al menos, no tenía en uso vinculado con esa línea) antes del atentado y que tampoco utilizó en las diez semanas posteriores", sostuvieron los abogados José Ubeira y Marcos Aldazábal.

"Su actitud supuestamente colaborativa es una burla a la justicia", embistieron.

"Que este teléfono haya salido a la venta después del atentado muestra que nunca puede haber sido el que usó en las fechas previas y posteriores al ataque", insistieron.

Los querellantes vincularon esa supuesta conducta de Milman con otro hecho por el cual también apuntan la investigación sobre el conocimiento previo que pudo haber tenido sobre el ataque a la vicepresidenta.

Carolina Gómez Mónaco, una de las secretarias de Milman, volvió a negar ante la Justicia la frase que un testigo atribuyó al legislador previo al atentado contra Cristina Kirchner: "Cuando la maten, yo estoy camino a la Costa".

Lo hizo en una causa en la que Milman y ella misma son investigados, junto con otras personas, por presunto "enriquecimiento ilícito".

"Expliqué que nunca Gerardo F. Milman efectuó esa afirmación, u otra de contenido similar, en mi presencia. Nunca", afirmó Gómez Mónaco en un escrito presentado ante el juez federal Julián Ercolini.