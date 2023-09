Hoy es el Día del Empleado de Comercio

Como cada 26 de septiembre, más de 5000 empleados de comercio de Rafaela celebran su día. Esta fecha se estableció desde 2009 para que los empleados del sector pudieran gozar de un día de descanso, según lo dispuesto por la Ley N° 26.541, ratificada por la disposición de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo 759/2021. Se celebra en recuerdo de la fecha en la cual se sancionó la Ley N° 11.729, que legisla las relaciones de trabajo, en 1934.

En esta ocasión, el secretario General de Centro Empleados de Comercio (CEC) de Rafaela, Juan Alberto Berca, analizó la actualidad del gremio y la situación de los trabajadores del sector, entre otras cuestiones relevantes.

En primer lugar, hizo hincapié en que "en nuestra zona hay cerca de 5600 empleados de comercio y nuestro sindicato tiene 3200 afiliados. Siempre hablando de trabajadores formales porque en esta actividad hay muchos trabajadores no registrados".

Con relación a la inflación, las paritarias y los salarios, sostuvo: "De discutir anualmente pasamos a semestralmente con cláusulas de revisión y actualmente estamos realizando acuerdos trimestrales. El problema es que con la creciente tasa de inflación se hace difícil tener salarios que cubran las necesidades básicas. Como ejemplo, en septiembre de 2021 el sueldo neto era de $ 59.800, en el mismo mes del año 2022 de $ 118.900 y este año $ 275.000. Nuestra federación hace un relevamiento trimestral y a septiembre nos dio un canasta básica total para que una familia tipo (matrimonio con dos hijos) no sea pobre de $ 311.000 (no incluye alquiler) y el sueldo de bolsillo de la categoría más baja es de $ 275.000. Esto implica que un sueldo no alcanza para salir de la pobreza para una familia. Con esto queremos decir que, a pesar de que podemos discutir salarios, a este ritmo de aumentos de precios nunca vamos a llegar tener un salario digno".

Pese a estos números un tanto desalentadores, Berca agregó algo de suma importancia: "Lo bueno de esta época de crisis es que no se cayeron los puestos de trabajo, al contrario, en este último año y medio hemos crecido en 300 empleos registrados. Es fundamental un plan para detener la inflación".

Con relación a los servicios y los beneficios, afirma: "Hoy estamos funcionando a pleno. Dentro de ellos podemos destacar nuestra Biblioteca Popular “Sarmiento”, el Jardín Materno Infantil, la farmacia, el Centro de Salud con la atención primaria (consultorios médicos, laboratorio de análisis, equipo de rayos, ecografía, enfermería, odontología, kinesiología, psicología, psicopedagogía, fonoaudiología), la obra social OSECAC y el servicio de óptica a través de nuestra MECAC, nuestro sector de préstamo sin cargo de elementos ortopédicos (camas, sillas de ruedas, bastones, muletas, andadores, etc), asesoramiento laboral y jubilatorio, bolsones al recién nacido, entre otros".

Asimismo, otras alternativas para los afiliados son "los talleres, la sub-comisión de jubilados, el Fondo Compensador, el FAM, la parte de Turismo y recreación, nuestro predio en Bella Italia, la colonia de vacaciones, escuela de computación, clases de apoyo al inicio del ciclo educativo, bolsones de útiles, como para mencionar los principales".