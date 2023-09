Exposición de obras: "Apuntes, Des-bordados y gatos ilusionados"

El próximo sábado 30 de septiembre a las 17:00 se llevará a cabo una exposición de obras llamada "Apuntes, Des-bordados y gatos ilusionados", de la artista rafaelina Norma Fenoglio. El espacio elegido para esta ocasión es el Espacio Ripamonti (Ruta 70, km 71, Rafaela).

En diálogo con la autora, comenta para LA OPINIÓN que 'Apuntes, Des-bordados y gatos ilusionados' "surge de la contemporánea conceptualización de la propia expresión visual -el decir qué quise decir- me llevó a pensar que no tener algo lo suficientemente importante para traducir en palabras sobre mis trabajos -producto del simple y desvalorizado gozo lúdico- me inhabilitaba en la producción de 'algo serio'. Un día el Covid-19 se llevó a Juan Carlos -Deambroggio-y yo me enojé con los barbijos y comencé a intervenirlos con furia. Algunos meses después falleció Marta -Berra- y los barbijos, en honor a su alegría, tomaron brillo y color. Dos amigos me mostraron la fragilidad de la vida y el menosprecio que solemos sentir por el simple gozo estético sin murallas conceptuales".

Además, la artista agrega que 'Apuntes' "es forma y color. Es la puntada transformándose en línea. El color en hebra. El plano en flor. 'Des-bordados' es un juego con la palabra desbordar que un día apareció con puntadas que salían del plano en busca de libertad. Con 'Gatos ilusionados' primero fue el placer de improvisar con piedras, canutillos, mostacillas y lentejuelas sobre formas que se convirtieron en pájaros. Luego, sin razón dos gatos".

Con respecto a las sensaciones que genera esta obra, expresa: "Esto saltó fuera de mi territorio íntimo. Es ahora que yo puedo conceptualizar sobre lo producido. Para mi un nuevo juego con otra forma de expresión, que también me apasiona, poner palabras al pensamiento. 'Apuntes' deja aflorar espontáneamente todo lo aprendido de generosos Maestros y Críticos del Arte Argentino que la vida puso en mi camino. Algunos trabajos terminaron como almohadones, ante el serio planteo de la pared de por qué siempre ella. Almoarte los llamó un amigo".

"'Des-bordados' es un campo de batalla en el que la puntada -simple acción de clavar la aguja enhebrada en un punto y sacarla por otro- se convierte en una reflexión política y social que navega por tormentosos planteos en los que Milei y Grabois se enfrentan con puntadas a la derecha y a la izquierda. Si entro en esa conceptualización seguro arriba y abajo van a querer intervenir y yo solo pretendo que, por un rato, la neurona haga gimnasia, no se duerma. Se permita ir hacia la derecha, la izquierda, arriba o abajo simplemente por el placer de jugar", reflexiona la autora.

Como si fuera poco, "Gatos ilusionados" tiene un mensaje. Dice así: "No permitan que nada los destruya. Es imprescindible salvar al Ave del Paraíso porque sin él desaparecerán ilusión, pasión, creatividad y tu Fénix ya no podrá renacer". Pido disculpas a los gatos por otorgarles el papel de los villanos".

Para finalizar, Norma comenta: "Expresarme visualmente es para mi un gozo interior íntimo, solitario y silencioso. ¿Arte o artesanía? Ni arte ni artesanía... FANTASÍA".



SOBRE NORMA FENOGLIO

Nació en Rafaela en 1949. Estudió Dibujo con Fito Previderé, Pintura con Ernesto Fertonani, Composición con Ricardo Supisiche, Esmaltado a fuego, Experiencias Visuales y principios del Arte Cinético con Mario Loza.

Realizó exposiciones de diversas artes visuales en nuestra ciudad, Santa Fe y Rosario.

Autora de diseños curatoriales en el Archivo General de la Nación, Centro Cultural Recoleta, Museo de La Boca, Espacio Caras y Caretas en CABA, Museo Rosa Galisteo, Santa Fe. En Rafaela fue Directora de Museos, con posterioridad realizó apoyos curatoriales en Museo Urbano Poggi, CC Viejo Mercado y Ahrus.



MÁS SOBRE LA EXPOSICIÓN

Norma Fenoglio explica que los trabajos, reunidos bajo el subtítulo "Apuntes, des-bordados y gatos ilusionados" consisten en propuestas individuales con un hilo conductor basado en jugar con los recursos que le brindan el dibujo, la pintura y el bordado.

Según Ana María Ágreda Pino -experta en el tema- el bordado es el arte de aplicar, mediante el hilo y la aguja, una decoración a una pieza de tela que se denomina fondo. Su autor solía considerarse generalmente como un virtuoso de la precisión y la prolijidad, siendo el género femenino casi exclusivamente el realizador y las manualidades su ámbito de ejecución.

Actualmente, en la producción visual, rigen las sin fronteras de saberes y técnicas entre las diversas disciplinas. El bordado -un arte menor hasta hace unas décadas- se encuentra totalmente incorporado al ámbito de las artes visuales y su técnica ha adquirido la misma libertad con que se utilizan materiales y herramientas en el resto del espectro de las disciplinas visuales.