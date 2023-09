La ExpoRural de Rafaela fue todo un éxito

Histórica, exitosa y multitudinaria. Así podemos evaluar y calificar lo que fue una nueva edición de la Expo Rural de Rafaela, fundamentalmente teniendo en cuenta un par de factores. Primero el clima, el gran aliado que acompañó para que los miles de visitantes se puedan acercar en maza, sobre todo durante los últimos tres días del evento, donde algunos nubarrones amenazaban un poco. Y en segundo lugar, otra de las grandes claves de esta edición 2023 fue el costo accesible de las entradas (1.000 pesos las anticipadas y 1.500 en puerta) en este difícil contexto socioeconómico que está atravesando la ciudad y el país en general. No obstante, y más allá de que aún no hay cifras oficiales sobre la cantidad de público que se acercó al predio durante todo el fin de semana, el sábado, día en que el popular Mario Pereyra engalanó la jornada y prácticamente colmó la pista central, podemos adelantar que el número de espectadores, entre estudiantes, jubilados, familias y público en general, ha superado ampliamente el de las últimas ediciones, con pandemia y restricciones incluidas, con lo cuál podría darse un nuevo récord de público (de hecho, algunos expositores hablaban de unas 30.000 personas).

Igualmente, el pasado domingo, día en que se cerró el evento, fue un día especial, no sólo por los cambios de la temperatura, sino por las emociones de terminar una exposición más con miles de personas que trabajaron y disfrutaron de uno de los eventos más tradicionales y convocantes de la ciudad.

En un año tan complejo como este para la Argentina, pero sobre todo para el campo que le hace frente a la sequía y sus circunstancias, una vez más el sector se instaló en Rafaela, en el predio ferial de una Rural histórica, que le abrió, como siempre, la puerta al comercio, a la industria, a la comunidad, a las instituciones de la región, para reforzar la idea de trabajo conjunto, de interacción, renovando objetivos, ideas y el trayecto hacia ellas.

Fueron cuatro días de visitas, charlas, capacitaciones, encuentros, premios, emociones, negocios, espectáculos, pero sobre todo, de cumplir con una cita que hace 116 años ininterrumpidos se denomina ExpoRural de Rafaela y la Región.

Y en este sentido, la tarde del domingo estuvo marcada por dos importantes eventos. Por un lado, el remate de la Cooperativa Guillermo Lehmann colmó los corrales con 300 ejemplares Holando Argentino que se pusieron a la venta en el ring y nueva estructura para estas actividades. En la ocasión, los toros se vendieron con un máximo de 1.700.000 pesos y un promedio de 1.300.000. Las vaquillonas tocaron el máximo de un millón de pesos y el promedio se ubicó en 680 mil pesos, mientras que las vaquillonas para entorar se vendieron a 390.000 pesos en promedio y un tope de 420 mil.

Finalmente las terneras con poca oscilación, con promedio de 250 mil pesos y máximo de 260 mil pesos.

Los productores encontraron no sólo la exhibición de los mejores animales y ejemplares en pista durante la jura del sábado, en la subasta de semen del sábado a la noche, sino también los animales en pie de este último día de la muestra, con una estructura adecuada para la actividad.

En tanto, con una tribuna colmada y en la empalizada de la pista completa con un público que disfrutó de la destreza de caballos y jockeys, se realizó el Concurso de Saltos Hípicos. Un espectáculo que volvió a la verde pista de la Sociedad Rural de Rafaela encantó a todos los presentes, al igual que un rato antes había sido “Chiquitín”, el que hizo bailar a los niños que cubrieron la exposición y disfrutaron de una propuesta también pensada para ellos.

Stands del sector comercial, el paseo gastronómico, los prestadores de servicios para el campo, todos transitaron estas cuatro jornadas mirando de otra manera a una realidad que no es sencilla pero en la que se demuestra que el espíritu de los pioneros, de aquellos que formaron a la entidad, está intacto, trabajar y progresar con una mirada integrada, conjunta y abarcativa. Cientos de personas se desempeñaron en estos días en los diferentes sectores de un predio que lentamente empezará a desarmar la que fue una ExpoRural especial.

Para todos la tarea se cumplió y se han superado enormemente las expectativas trazadas. Y así lo hizo saber la presidenta de la Sociedad Rural, Norma Bessone, en su testimonio en la inauguración de la Expo de este domingo. “Estamos aquí, con humildad y con la misma paciencia que necesitamos para cada uno de los tiempos biológicos que requieren los diferentes tipos de producción. Y también con la convicción de que este momento histórico marca un punto de inflexión crucial para re-definir cambios estructurales en la sociedad. La enorme fortaleza de las instituciones, el entramado público-privado con el acompañamiento de auspiciantes, expositores y colaboradores, conforma este gran equipo de trabajo que hoy nos permite inaugurar esta Expo 116. Efectivo acertamiento entre campo y ciudad, complementos fundamentales para esta unidad generadora de innovación y desarrollo”. A descansar y a pensar en la edición 117.