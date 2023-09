IndyCar: Argentina no fue incluida pese a los rumores

Luego de muchos rumores al respecto sobre dónde correría la IndyCar el próximo año, la categoría más destacada de los Estados Unidos dio a conocer de manera oficial su calendario para la temporada 2024. Lamentablemente nuestro país no estará presente en el calendario que contará con 18 fechas.

La gran mayoría de los circuitos son los mismos en donde se corrió este año. Entre ellos está Indianápolis, Long Beach, Road America, Mid-Ohio, entre otros.

El anuncio oficial del calendario 2024 de IndyCar trajo varias novedades respecto al retorno (Milwaukee) y salida de circuitos (Texas), carrera sin puntos y con un jugoso premio económico (The Thermal Club), y una nueva sede para el cierre de temporada (Nashville).

La posibilidad de que IndyCar vuelva a salir de los Estados Unidos es un hecho concreto. Desde el INPROTUR (Instituto Nacional de Promoción Turística) y la provincia de Santiago del Estero llevan más de dos años detrás de la gestión de la carrera en el circuito internacional de Termas de Río Hondo. La dirigencia de la categoría ve con buenos ojos volver a traspasar las fronteras para conquistar nuevos mercados y entiende que la pasión argentina podría ser una buena vidriera internacional.

Según pudo conocer carburando.com, aun están en instancias de negociaciones entre los responsables de la organización del evento en Argentina y Penske Entertainment Corp., propietaria de los derechos de la categoría. Aún se están “puliendo” detalles finales del contrato. Y la publicación del calendario 2024 no es algo que haya tomado por sorpresa a los interlocutores argentinos.

“Si hay acuerdo, se agregará a Termas de Río Hondo al calendario como evento de post temporada”, le aseguraron a este medio fuentes confiables. “Que no figure ahora no quiere decir que no pueda sumarse más tarde”, fue la explicación. El tema tampoco pasó inadvertido para medios internacionales. El reconocido periodista estadounidense Marshall Pruett escribió hoy en Racer.com: “La tan discutida carrera de demostración de postemporada en Argentina no fue mencionada por la serie en su publicación del calendario”.

El editor de IndyCar para el medio británico The Race, Jack Benyon, publicó: “No es universalmente popular en el paddock correr una carrera sin puntos, además de la situación financiera en Argentina y los múltiples casos de abuso de los fanáticos, incluidos los argentinos hacia Callum Ilott, compañero de equipo del argentino Agustín Canapino, probablemente no han ayudado a la causa”.