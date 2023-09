Hockey: CRAR sumó el título de Reserva

Este fin de semana se disputó la penúltima fecha del torneo Clausura Zona A1 Rafaela de la Federación del Oeste Santafesino de Hockey sobre Césped.

El sábado se jugaron dos partidos. En nuestra ciudad, CRAR -consagrado en primera división de manera anticipada- se impuso en el partido principal a 9 de Julio de Rafaela por 3 a 1, con dos goles de Victoria Bernardi y el restante de Maitena Zanabria. Para el “9” convirtió Florencia Corvalán.

CRAR también fue campeón en reserva, división que se impuso a 9 de Julio por 3 a 2, con dos goles de Maitena Zanabria y uno de Julieta Ruatta. Para las julienses convirtieron Camila Bravo y Yamila Breckes.

Pasando a las categorías de inferiores, en Sub 16 ganó 9 de Julio por 2 a 0 con tantos de Emily Albarracín y Jimena Montes. En Sub 14 también se impuso el “9”, por 2 a 1. Los tantos del ganador fueron de Fiorela Buffa y Candela González, mientras que Alma Mondino anotó para CRAR. En la división Sub 12 igualaron 0 a 0.



RESTO DE LA FECHA

En San Francisco, Charabones venció a Libertad también de la ciudad cordobesa, por 4 a 1. Los goles del vencedor fueron de Pauli Funes -2-, Rocío Flores y Nayla Flagherty. Charabones también ganó en Reserva, por 3 a 1.

El domingo, 9 de Julio de Morteros se impuso por 6 a 3 al Deportivo Bella Italia. Los goles del elenco morterense fueron convertidos por Florencia Boglione. Virginia Irazoqui, Judith Ferreyra, Tatiana Gómez, Paola Daniele y Marcela Manzur, mientras que para las Tanas anotaron Agustina Mansilla -2- y Candela Molina. En reserva ganó 9 de Julio 4 a 0.

Por otra parte, en el partido principal, Sportivo Norte y Sarmiento de Humboldt empataron 0 a 0, mientras que el bonus en los penales australianos fue para Sportivo por 3 a 1 con tantos de Karen Maldonado, Sofía Quiroz y Celeste Guzmán.

Posiciones en primera: CRAR 24 puntos (campeón), Sportivo Norte 16, 9 de Julio de Morteros 13, 9 de Julio de Rafaela y Charabones 11, Juventud 6, Bella Italia, Sarmiento y Libertad 5.