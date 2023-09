Juegos Evita: el aporte de Rafaela para Santa Fe

Del 25 al 30 de septiembre se desarrollan en Mar del Plata los Juegos Nacionales Evita 2023, con la presencia de 1.000 deportistas de Santa Fe que lograron clasificar a través de las distintas etapas de los Juegos Santafesinos, y en los cuales habrá un número significativo de nuestra ciudad y localidades cercanas.

El atletismo es una de las delegaciones más numerosas con varios representantes de CRAS. En Sub 14: Josefina Gutiérrez, Tobías Barra; en Sub 17, Magalí Allassia, Julieta Broda, Ana Paula Herrera, Leonela López, Josefina Millimacci, Valentina Okon, Yazmina Rose, Antonela Toledo, Santiago Daperno y Jede Caleb.

El equipo de fútbol femenino de 9 de Julio Sub 14 está también en Mar del Plata, siendo la delegación compuesta por Zamira Alaniz, Zoe Alberto, Martina Araujo, Maria José Barrani, Sofía Escobar, Julieta Fenoglio, Jazmín Gómez, Ana González, Valentina Merlino, Guadalupe Miniotti, Morena Moruzze, Joaquina Ordóñez, Guillermina Ramallo, Lara Seballos, Matilde Williner, Morena Zurita, Julieta Demonte y Susana Gutiérrez. Este equipo debutará el martes ante Catamarca y el miércoles enfrentará a Jujuy.

En boxeo habrá un representante, Stéfano Rogani (60 kg), mientras que en ciclismo viajaron los chicos de la Escuelita del Club Ciclista, Federico Dalmasso, Josefina Echaniz y Julia Lambert. También habrá un representante en arquería, Franco Fioramonte, categoría Sub 14.

En cuanto a deportistas de la región, de natación Sub 14 habrá dos representantes de Unión de Sunchales: Agustina Periotti y Joaquín Guisasola; mientras que en atletismo Sub 14 estará la lehmense Nerea Díaz. Lehmann también tendrá la presencia de Naira Castillo en MTB Sub 14, en tanto que la localidad de Ataliva tendrá la representación en Cestoball Sub 14.

En básquet 5×5 Sunchales tendrá la representación de la categoría U15 con un equipo escolar integrado por jugadores de Unión y Libertad.

En deportes adaptados, participará en natación Emma De Micheli (natación Sub 14) y habrá también protagonistas en voley sentado. La delegación de Santa Fe competirá en 52 disciplinas entre convencionales y adaptadas.



DECLARACIONES

Al respecto, el ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani, manifestó que “es una enorme satisfacción para nuestro gobierno poder acompañar a los más de 900 jóvenes que participarán en los Juegos Nacionales Evita representando a la provincia, lo que demuestra, además, la importancia que tiene el deporte para la gestión, a través de la transmisión de valores y el trabajo en equipo”.

Por otro lado, la secretaria de Deportes, Florencia Molinero, explicó que "las instancias de clasificación a los Juegos Nacionales Evita, en nuestra provincia se realizó a través de los Juegos Santafesinos con más de 100.000 participantes. A principios de mayo comenzó la Etapa Local, luego continuaron las instancias departamentales y regionales, y por último llevamos adelante tres grandes Finales Provinciales que tuvieron sedes en Rosario, Santa Fe y Rafaela."

El calendario a nivel nacional comenzó el 23 de agosto en Tecnópolis (Buenos Aires) con el debut de los Juegos Urbanos, donde Santa Fe estuvo presente con 60 deportistas que compitieron en BMX Freestyle, Freestyle, Parkour y Breaking, que se sumaron por primera vez al calendario deportivo de los Evita, además de Ajedrez, Básquet 3x3, Escalada y Skate.

En este evento Santa Fe cosechó un total de 12 medallas, entre oro, plata y bronce. Posteriormente, del 7 al 12 de septiembre, fue el turno de las personas mayores en Termas de Río Hondo (Santiago del Estero), donde deportistas de todo el país que superan los 60 años participaron en Tejo, Sapo, Ajedrez, Orientación, Newcom, Tenis de Mesa, Pádel y Truco.