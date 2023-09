ARB: la punta y el "1" en juego en el Lucio Casarín

Este martes habrá actividad por el torneo Oficial de primera división de la Asociación Rafaelina de Básquetbol, disputándose dos encuentros, pero con la particularidad que corresponderán a jornadas diferentes del calendario.

En el Coliseo del Sur, Ben Hur enfrentará a 9 de Julio (Gonzalo Ponce y Miguel Farías), completando la fecha 5, pero sin dudas que en trascendencia adquiere mayor relevancia el compromiso que jugarán en el Lucio Casarín, Atlético vs. Libertad de Sunchales (Marcos Macagno y Guillermo Theler) por la penúltima fecha. Ambos encuentros están programados para las 21.30.

Vale mencionar que los Tigres derrotaron el domingo a Argentino Quilmes, como visitantes, por 68 a 64 en uno de los partidos que estaban pendientes de la quinta fecha. Mateo Ternavasio fue el goleador aurinegro con 18 puntos, mientras que Agustín Leonardi se destacó en los cerveceros con 19. Dicho resultado determinó que la Crema y Libertad estén nuevamente punteros y que el ganador de hoy, tenga la gran chance de terminar como "1" de cara a los play offs.

Las posiciones: Atlético y Libertad 22 puntos, Unión e Independiente 20; Quilmes 19; 9 de Julio y Peñarol 15; Ben Hur 14.

Para el 3 de octubre, en el Elías David, está previsto el otro cotejo de la 13 donde Argentino Quilmes recibirá a Ben Hur (Gonzalo Ponce y Fernando Capolungo).



EL ARGENTINO QUE DEBUTÓ EN LA ACB A LOS 16

Con 16 años recién cumplidos, el santafesino Felipe Mínzer se convirtió en el jugador argentino más joven en debutar en la Liga Española ACB, y en el primer jugador clase 2007 en ver minutos. Fue en la caída de su equipo, Zaragoza frente al poderoso Real Madrid, de Facundo Campazzo, por 101-70.

”Me avisaron un día antes que estaba convocado y ahí ya me emocioné porque podía lograrse mi debut. Empecé a pensar que estaba cumpliendo un sueño de chico, que es jugar contra un equipo tan grande de Europa como es el Real Madrid”, explicó el escolta oriundo de Gálvez. Felipe, hijo del ex jugador Héctor Paul Minzer, sumó 11 minutos en cancha, bajó tres rebotes e intentó un tiro de dos puntos.