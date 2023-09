"Era muera la casta y ahora es viva la casta", dijo Bullrich

BUENOS AIRES, 26 (NA). - La candidata presidencial Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, visitó ayer Jujuy como parte de su recorrida de campaña y apuntó contra el postulante Javier Milei, de La Libertad Avanza: "Cambió su última bandera, era muera la casta, ahora es viva la casta".

Bullrich, tras acompañar a Alfredo Cornejo, que se impuso en las elecciones provinciales de Mendoza, viajó al Norte para ser recibida por el mandatario saliente y presidente del radicalismo, Gerardo Morales.

En ese contexto, la ex ministra de Seguridad apuntó contra Milei y su vínculo con el sindicalista Luis Barrionuevo: "Si le vas a entregar el Ministerio de Trabajo a quienes han mantenido este status quo, en vez de haber alentado el empleo y modernizar las formas del trabajo… Bueno, evidentemente cambió su última bandera: era muera la casta, ahora es viva la casta".

Bullrich recorrió el barrio Tupac Amaru, que fundó la puntera política Milagro Sala: "Todos juntos vamos a trabajar para ordenar el país de una vez y para siempre. No nos vamos a dejar extorsionar como no lo hizo Gerardo con Sala".

Además de Morales, la aspirante a la Casa Rosada de JxC estuvo acompañada por el diputado nacional Hernán Lombardi; Damián Arabia, candidato a diputado nacional; y Laura Alonso, ex titular de la Oficina Anticorrupción.

"Estamos generando un cambio con gobernadores, con intendentes, con concejales; con gente que sabe gobernar y tiene claro qué es lo que hay que hacer en la Argentina. Y con un equipo económico a cargo de (Carlos) Melconian, que es un totalmente federal", añadió Bullrich.

La victoria de Cornejo en Mendoza se sumó a una seguidilla de triunfos que cosechó Juntos por el Cambio en Chaco, Santa Fe, Corrientes, San Luis, Jujuy, Chubut y San Juan. Podrían sumarse la ciudad de Buenos Aires y Entre Ríos.