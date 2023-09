Sensaciones y sentimientos

RELOJ, NO DETENGAS TU CAMINO



Por Hugo Borgna

Se podrá decir, con toda razón, que la historia del reloj empezó en Egipto. Aunque no necesitaban un rendimiento temporariamente conveniente, igual aprovecharon la luz del sol para crear un reloj, ese rescatado de la historia por nosotros, contemporáneos de los que incluyen computadora. Los egipcios, no conformes con eso, crearon también la hídrica clepsidra, para medir también esa información nocturna que les faltaba. Y también el de arena, seguramente para poder perder mejor el tiempo, mirando caer la caída de los granos.

Debieron pasar siglos hasta llegar al reloj pulsera, ese excelente servicio individual de saber cuánto tiempo estamos llegando tarde; pero para nosotros, autores de la informática, la hora del asombro no fue esa, ni siquiera cuando llegaron esos modelos que hicieron innecesaria la tarea de dar cuerda, haciéndolo en cambio sin darnos cuenta, y con los movimientos de ese brazo.

No, todavía no. La hora del asombro finalmente llegó cuando pudimos visualizar la precisa extensión del segundo. Empezó la otra historia, la que sigue vigente y triunfal para el reloj.

Casi nunca nos conformó la idea de que lo conseguido era algo suficiente para poder medir “bien” el tiempo. De ninguna manera: fue un triunfo con mucho de empate transitorio por no decir que, directamente, no lo pensábamos lograr nunca.

La idea del concepto tiempo pasó a ser materia para la filosofía cotidiana de tomar café con los amigos, habiéndose superado el sufrido momento de tener que conformarse con apoyar la ñata contra el vidrio, en los tiempos en que sonaba elegante decir “el tic tac del reloj”. De la apreciación filosófica fuimos pasando, poco a poco, a sentir como controlado el tiempo al tenerlo disponible a voluntad en nuestras cotidianas muñecas, con o sin movimiento para dar cuerda con los dedos así. En esa precisa e incómoda posición.

Y como lo habíamos empezado a querer, pareció un acto de justicia a su valor cubrirlo de belleza y estética, combinado colores de fondo y buscando formas distintas a la clásica circular, para impresionar con nuestro modo y gusto, mostrándolo con cierto disimulo a los más cercanos.

Y ahora llega el momento del emblemático segundo que, como detalle importante, pasó a ser el principal. Hasta ese momento el andar de esa persistente aguja no conocía pausas, y ocurrió que los requerimientos de precisión máxima de los viajes espaciales pusieron al reloj cotidiano en su sitio como instrumento de seguridad con garantía de devolución.

La tecnología le ganó al idioma por lejos, al imponer “software” en lugar de “programa”. El cuarzo, resueltamente, dijo que iba a poner los segundos en su lugar y lo concretó.

No sólo con el nuevo andar a los saltitos de la aguja, también con los números. Se podía ver como avanzaba el tiempo golpe a golpe, sin prisa y con persistentes 60 pausas en un minuto.

¡Y también se podía leer la hora en números!

Todos, alguna o muchas veces, miramos con respeto la esfera, celebrando ser testigos del interior mismo del tiempo. Se festeja que los relojes de pulsera contengan computadoras, al tiempo que se sigue ninguneando al precioso y preciso segundo, visible y alegre salto del tiempo.

Se puede ahora decir la hora con total exactitud, pero al mismo tiempo muchas personas no saben leerla en las esferas de solo aguja: el reloj siempre dio y se guardó algún secreto en la información de la precisa información del tiempo que se está viviendo.

Ahora, el utilísimo instrumento se divierte recordando que alguna vez un angustiado bolero le pidió no transcurrir y que, en este momento, contemplándolo, tanta gente le suplique que no deje de superarse. Hasta ha escuchado que le digan “reloj, no se ocurra detener tu camino”