Rafaela volvió a sobresalir en la previa al centenario de la jura de animales de granja

Será el próximo año cuando se cumplan cien años de la primera edición en la que se juraron en la ExpoRural de Rafaela los primeros animales de granja, confirmando que esta es una más de las tradiciones que siguieron creciendo en esta 116° edición de una muestra que exhibe lo mejor de la producción agropecuaria, industrial y comercial de la región central de Santa Fe y la zona.

Sin aves por las restricciones sanitarias a causa de las consecuencias de la gripe aviar, el protagonismo del renovado Salón 43 y los diferentes galpones estuvieron dados por animales de gran calidad, en los diferentes días de la muestra.

El juez calificador de la exposición de conejos con registro fue el Ing. Agr. Néstor Rodas, “fue medio centenar de ejemplares, que en líneas generales me generaron una muy buena impresión, no tanto en las razas ornamentales por estar menos representadas, sino en las razas de producción, que son fuertes. La calidad de los animales fue muy buena”.

El juzgamiento se hace de manera anónima, pero genera un parámetro del trabajo que se hace en esta zona y confirma año tras año una mayor cualidad en los resultados, a través de los ejemplares que se presentan. “El mejor ejemplar de la exposición fue un conejo macho de la raza neocelandés, que además de su tipicidad racial, fue el que más puntos obtuvo, siendo un animal de características salientes con un futuro como reproductor, es un animal que se va a seguir desarrollando y en una raza que históricamente ha sido muy importante en nuestro país para consumo”, concluyó.

El Criadero El Quebracho de Gálvez consiguió los principales premios. Raza Neocelandés Blanco, categoría macho joven, gran campeón, Raza Neocelandés Blanco, categoría hembra joven reservado gran campeón y Californiano (orejas negras), categoría macho joven, primer premio , campeón y reservado gran campeón.

María Emilia Lovera, con su hija Luciana a upa, juró en la pista a los equinos. “Eran todos de sangre pura de carrera, con un nivel excelente. Sobresalieron los machos con una estructura espectacular, con correcta posición de manos y patas, caminaban muy bien, bien presentados, peinados y brillosos, con la característica de la raza de ser bien finos, altos y activos”. “Esta exposición es muy importante a nivel provincial, si bien es una muestra lechera, la pista siempre recibe caballos de gran nivel y le permite a los productores mostrar el trabajo que es muy bueno de los studs de la zona que generan un buen mercado”, explicó.



OVINOS Y CAPRINOS

En caprinos el gran campeón fue el box 4, RP 193 puro de pedigree macho con dos dientes de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral. El reservado fue el box 14, RP 1 puro por cruza macho diente de leche de Ignacio Strata. El tercer lugar fue para el box 29, RP 322 puro por cruza macho con diente de leche de la FCV/UNL. En ovinos de la raza Hampshire down, el gran campeón puro de pedigree fue el RP 1234 macho de cuatro dientes, de Daniel Zabala. Su reservado fue un ejemplar de la FCV/UNL.

En puros por cruza, el gran campeón macho fue el box 27, RP 79 de dos dientes de la cabaña El Candil, de Fernando Zeiter. El reservado fue para el box 6, RP 164 diente de leche de Gabriel Parizzi.

En hembras puras por cruza el box 26 fue el gran campeón, RP 13 diente de leche de El Candil. El box 25 fue el reservado, RP 269 de dos dientes, perteneciente a Ceferino Aiassa.

En dorper white el gran campeón fue el box 21, RP 466 macho dos dientes de María Ester Garnero. El reservado fue para el box 18, RP 365 macho de seis dientes, de Carlos Scaglia.