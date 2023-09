Expo Rural: fuertes críticas del campo a los gobiernos de la Provincia y Nación

La presidenta de la Sociedad Rural de Rafaela, Norma Bessone, inauguró ayer la 116° Expo Rural con un discurso en el que disparó munición gruesa contra el Gobierno nacional por el déficit fiscal, las retenciones a las exportaciones del campo y las últimas medidas "de corte electoralista" en favor de la lechería anunciadas el miércoles pasado por el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, cuando visitó la cercana localidad de Pilar donde se reunió con actores de la cadena láctea.

Si bien Bessone tuvo gestos de corrección con el Gobierno de la Provincia y con la Municipalidad de Rafaela porque Sociedad Rural participó de iniciativas en conjunto como Caminos de la Ruralidad o la Mesa local para la Seguridad Rural que incluyó la apertura de una sede de la guardia Los Pumas en Bella Italia, el titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes y sobre todo el secretario de Carsfe (Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe), Ignacio Mántaras, cuestionaron a la clase política en general y al gobernador, Omar Perotti en particular.

El ministro de Producción de la Provincia, Daniel Costamagna -llegó tarde e incluso hasta último momento se dudaba si participaría de la ceremonia por estar "algo molesto" con la entidad organizadora- aceptó las críticas pero también puso sobre la mesa distintas acciones efectuadas por su cartera. "No todo está mal" matizó a la vez que dejó el saludo del gobernador, Omar Perotti, quien no se molestó siquiera en enviar una nota de salutación como se estila en el marco de protocolo cuando no se asiste a un evento. La relación con el mandatario provincial pareció enfriarse últimamente y desde el jueves cuando la Expo abrió sus puertas ya se descartaba su presencia al igual que la del secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bahillo.

Con los grandes campeones en la pista central, el acto se desarrolló con los discursos de Bessone, Chemes, Mántaras y Costamagna, mientras en el palco de autoridades se encontraban el intendente, Luis Castellano, el concejal e intendente electo, Leonardo Viotti, el senador provincial, Alcides Calvo, el presidente del Concejo, Germán Bottero, el secretario de Lechería de la Provincia, Abel Zenklusen.

Bessone señaló en su discurso que "la falta de responsabilidad en el manejo de las cuentas del estado y las nuevas inequidades del sistema nos dejan atónitos, mientras nuestra lechería se desploma al vacío, nuestras unidades productivas desaparecen o corren serio riesgo de que esto ocurra en el corto plazo", sostuvo.

Asimismo, la titular de la Rural consideró que "las recientes medidas anunciadas para los próximos 90 días no solucionan nuestros problema" en referencia al anuncio de Massa en Pilar cuando dispuso la suspensión de retenciones por 90 días para el sector lechero a cambio de congelar los precios de los productos por tres meses y mantener la rentabilidad de los tamberos.

"Una antidemocrática aplicación por derechos de exportación hace que no vuelva al territorio el abusivo aporte que hace el campo, dejándonos con problemas de infraestructura, de conectividad, de energía. En este contexto se nos hace difícil mantener el optimismo y la confianza", lamentó Bessone.

La dirigente ruralista advirtió que "la ganadería también es asolada por la sequía y con políticas públicas desacertadas tiene altos índices de descapitalización" y planteó que "se requerirán como mínimo dos años para recuperar el actual stock ganadero, con riesgos de que la extensión en el tiempo sea aún mayor". "Asistimos a la destrucción de los mercados locales por las constantes intervenciones del Estado cada treinta días. Destrucción del mercado de la soja, del maíz. No se piensa con proyección a futuro, sino para intereses ocasionales, estrictamente recaudatorios o electoralistas", cuestionó.

En la lista de las demandas, Bessone reclamó "un estado efectivamente presente y reglas claras que nos permitan la previsibilidad, la capacidad de planificación y la seguridad jurídica" a lo que agregó "reducir la carga impositiva para favorecer la inversión local es imprescindible". De todos modos, en el final afirmó que es necesario "mantener una actitud abierta al diálogo y al consenso con la dirigencia política: sabemos que nuestros intereses no siempre coincidirán, pero la única manera de avanzar es construyendo puentes, no muros".

Después fue el turno de Chemes, quien se mostró crítico con la dirigencia política en general. "Se observa una falta de credibilidad y confianza de los productores hacia los gobiernos. Es una sensación de abandono, de no saber donde estamos parados. Esto es peligroso, porque inmoviliza a toda la producción, y al país", remarcó.

Para el titular de CRA "esa falta de credibilidad tiene un causal, la clase política y los diferentes gobiernos han tirado demasiado de la cuerda, sobre todo en el sector agropecuario porque al campo siempre se lo vio como una fuerte de recursos fiscales". En tal sentido, pidió cambiar el "enfoque" y considerar al campo "como un pilar de crecimiento y desarrollo, ese es el lugar que se le debe dar desde los gobiernos, pues sin el campo la Argentina no es viable".

Mántaras siguió en la lista de oradores con un discurso ácido contra Perotti y su gestión, que luego motivó una suerte de respuesta de Costamagna, quien había sentido el golpe. Durante un mensaje de diez minutos, el secretario de Carsfe no se guardó nada: "Quizás estemos llegando a un fin de ciclo de un gobierno populista que atacó a la producción, principalmente, a la del interior del país, con resultados frustrantes: los índices de pobreza y de inflación, la mitad de los empleos son informales, el sistema educativo que fue una herramienta virtuosa para tener una clase media virtuosa hoy está en crisis, nuestra moneda está en crisis", remarcó.

"En estos cuatro años, tuvimos un año de pandemia y tres de sequía. En el primero, el campo estuvo a la altura. En los otros tres, los gobiernos no estuvieron a la altura de las necesidades de los productores ni de la gente en general. Santa Fe sufrió mucho la sequía, lo sigue estando porque se siguen muriendo vacas", aseveró Mántaras. "A las autoridades nacionales y provinciales le hemos pedido acciones extraordinarias y eso no ha sucedido. En marzo sacamos un comunicado en donde hablábamos de una cierta desidia, palabra que molestó a algunos funcionarios", se quejó mientras Costamagna, quien ya había llegado, miraba para otro lado con cara de pocos amigos, al igual que Calvo.

El dirigente de Carsfe lamentó que aquella nota de marzo aún está "sin respuestas". Y recordó que en el momento en el que se cerraron las exportaciones de la carne por decisión de la Nación, que afectó a Santa Fe por ser la provincia con mayor cantidad de frigoríficos exportadores y con el segundo stock ganadero, el gobernador Perotti apenas publicó un mensaje en Twitter para defender al sector, una situación que se repitió con los biocombustibles. "Se decidió retroceder y no hemos escuchado respuestas contundentes de parte de nuestro gobernador en estos cuatro años", dijo en tono extremadamente crítico.

Para cerrar, Mántaras volvió con otro ataque sin anestesia al señalar que "el sillón del Brigadier López -que ocupa cada gobernador- merece ser honrado y este es un mensaje también para los que vienen, no puede ser un lugar de especulaciones personales o partidarias, sino para defender a los santafesinos".

A poco más de dos meses del final del gobierno de Perotti y de su gestión como ministro, Costamagna eligió responder con un tono medido pero firme. "El pasivo de la política para con el campo está aún pendiente. Y esto es así porque la mirada es equivocada: se lo mira como un generador de divisas y para que esto sea así, tiene que pasar mucha agua bajo el puente", indicó quizás en un tiro por elevación al Gobierno nacional, al que enfrentó con decisión cuando se intentó estatizar Vicentin -en esos días se dijo que llegó a renunciar dos veces en desacuerdo con el proyecto del presidente Alberto Fernández-.

"Nos hacemos cargo de los errores y los desaciertos", subrayó el funcionario aunque destacó que "hemos hecho un esfuerzo grande desde la provincia". Y defendió su gestión a a partir de "las fortalezas, las convicciones y de la energía que le hemos puesto en el equipo a las cosas. Este gran motor productivo que es Santa Fe no paró nunca. En 2022 generó las mayores exportación de su historia. Hemos generado crecimiento de empleo durante tres años consecutivos. Se han llevado adelante programas que tienen que ver con la producción y el trabajo. También con Caminos de la Ruralidad, Billetera Santa Fe y el financiamiento a sectores productivos".

Enfático, Costamagna resaltó que "esto no es relato, ojalá que esto se pueda continuar" a la vez que admitió que "estamos terminando una gestión con dificultades y con problemas, pero mirando siempre de frente, el mayor orgullo es haber recorrido la provincia en varias oportunidades, haber conocido a sus trabajadores, empresarios, a su gente". Y cerró con un "no todo está mal".