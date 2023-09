¿Cuántos trabajadores dejarán de pagar Ganancias en la zona?

Casi 62 mil trabajadores de la Provincia de Santa Fe dejarán de pagar el Impuesto a las Ganancias en caso de que la reforma enviada por el Ministerio de Economía al Congreso se transforme en ley este jueves en el Senado. Según el desglose por departamentos, en Castellanos serán 3.711 los beneficiarios, la mayoría de Rafaela. Del total de 61.789 trabajadores santafesinos que no pagarán el impuesto a partir de este mes si finalmente la Cámara alta sanciona la iniciativa, 26.497 viven en el departamento Rosario, 10.830 en La Capital, 3.649 en San Lorenzo, 3027 en General López, 2.161 en General Obligado y 1.931 en Las Colonias.

El proyecto de ley que modifica el Impuesto a las Ganancias que el martes pasado recibió media sanción en la Cámara de Diputados y que ya cuenta con dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, está listo para ser debatido en el recinto de sesiones el próximo jueves a instancias del oficialista interbloque del Frente de Todos.

El proyecto de Ley que modifica el alcance del Impuesto a las Ganancias fue aprobado el martes último por Diputados con el aporte de los votos del Frente de Todos, el socialismo, la izquierda, el peronismo disidente y La Libertad Avanza. Por el contrario, la iniciativa fue rechazada por el interbloque de Juntos por el Cambio, que ya anunció que tomará una postura similar en el recinto de sesiones de la Cámara alta.

Algunos de los legisladores de la oposición cuestionaron que el costo fiscal de la medida afecte las arcas provinciales y reclamaron la presencia de los gobernadores en el Senado para conocer qué opinan.

Más allá del pedido formulado desde Juntos por el Cambio, el proyecto recibido de Diputados recibió dictamen rápidamente el jueves y, de ese modo, quedó en condiciones para ser llevado al recinto en una semana.

La iniciativa enviada por el ministro de Economía, Sergio Massa, reforma el impuesto a las Ganancias al crear un nuevo impuesto sobre los ingresos a partir de un monto equivalente a 15 salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM), con una alícuota progresiva sobre el excedente que va del 27% al 35%, que se actualizará de manera semestral en base a la evolución del SMVM.

En base a este esquema, los puntos principales del proyecto contemplan la creación de un nuevo "impuesto cedular sobre los mayores ingresos del trabajo en relación de dependencia, jubilaciones y pensiones de privilegio y otros".

De esta forma, quienes obtengan los mayores ingresos tendrán derecho a deducir únicamente, en concepto de mínimo no imponible, la suma equivalente a 180 salarios mínimos.

En el caso de los mayores haberes a 15 salarios mínimos vitales y móviles, las alícuotas irán desde el 27% hasta el 35%.

El proyecto también determina que se deberá considerar al comienzo del periodo fiscal el valor del SMVM vigente al 1 de enero y que la actualización será el 1 de julio de cada año fiscal.

Además prevé que las retenciones realizadas sobre los mayores ingresos netos percibidos durante el primer semestre del año fiscal se ajustarán considerando el valor del SMVM vigente en julio.

Por último, la iniciativa estipula que en el caso de los trabajadores en relación de dependencia y para jubilados y pensionados comprendidos en el impuesto que vivan en las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido de Patagones, en Buenos Aires, el mínimo no imponible se incrementará en un 22%.