River empató con Banfield

River, quien fue superado ampliamente por Banfield desde el juego, empató anoche 1 a 1 en su visita al estadio Florencio Sola por la sexta fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional y no pudo quedar como líder.

Con el tanto de Pablo Solari, River despertó y pudo acomodarse en el campo de juego pero en el complemento Banfield lo aplastó y lo metió en su cancha hasta igualar el marcador de la mano de Ignacio Rodríguez.

No obstante, al equipo de Julio César Falcioni no pudo sumar nuevamente de tres puntos para los promedios ni para la tabla general, ya que sigue comprometido con el descenso.

A los 23 minutos, una serie de rebotes en el área de Banfield le permitió a Salomón Rondón controlar la pelota y definir tras un gran pase de Ignacio Fernández. Facundo Cambeses tapó el remate pero Solari capturó el rebote con fortuna para el 1 a 0.

Para los 20 minutos del complemento, Banfield pasó por encima a River y tras un error de Rodrigo Aliendro, Emanuel Coronel desbordó la cancha y sacó un pase atrás para Rodríguez. El volante definió de zurda al ángulo, el balón pegó en el travesaño y picó adentro. Leandro Rey Hilfer lo revisó en el VAR y dio el gol.





EL RESTO DE LA FECHA



