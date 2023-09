Atlético vuelve a los trabajos tras el “robo” que sufrió en Mendoza

El plantel albiceleste regresa a los entrenamientos para empezar a prepararse de cara a su próximo objetivo: Chaco For Ever, el domingo en el Monumental.

¿Y el árbitro? Patadas criminales, un penal ignorado, otra falta que pudo no haber sido penal… Atlético de Rafaela perdió en su visita a Independiente Rivadavia, en Mendoza, por 2 a 1, el pasado viernes en un partido correspondiente a la fecha 31 de la zona B de la Primera Nacional y con un polémico arbitraje de Julio Barraza. Vergonzoso.



En el estadio Bautista Gargantini, de la capital mendocina, la ‘Crema’ se había puesto en ventaja por intermedio de su gran goleador histórico, Claudio Bieler, con una bolea estupenda, pero el local encontró la igualdad por intermedio de un exAtlético, Jonás Aguirre, tras una serie de rebotes.



En el complemento, un penal convertido por el paraguayo Alex Arce, quien volvió tras un desgarro que lo tuvo afuera un par de partidos, le dio la diferencia definitiva a la Lepra mendocina para quedarse con el encuentro por 2 a 1.



Pero el encuentro, desde el comienzo mismo, estuvo repleto de polémicas, tras las decisiones del árbitro Julio Barraza, con complicidad de sus asistentes. Antes del final del primer tiempo, el ‘Taca’ fue derribado groseramente en el área de Independiente por Mauro Maidana, pero Barraza que no había sido infracción (era penal para la Crema). En el complemento el referí debió expulsar al propio Maidana, tras una durísima y desleal falta contra Ayrton Portillo en la mitad de la cancha, pero apenas le mostró amarilla, ante el reclamo incansable de los futbolistas albicelestes.



A los 39 minutos, apenas un brazo extendido de Federico Torres fue suficiente para que cayera en el área de Atlético un jugador del elenco local y Barraza señaló, sin dudarlo, la pena máxima. Penal para la Lepra y Arce lo cambió por gol. En otra acción, Franco Romero, también de Independiente Rivadavia, fue con su pierna extendida y derribó de manera violenta a Facundo Soloa que cayó peligrosamente al suelo, pero el juez hizo el gesto de un ‘choque mutuo’. En dicha acción, se ganó la amarilla (la quinta) por protestar Fabricio Fontanini, el capitán celeste.



En la fecha anterior, Atlético ya había sufrido el accionar de los árbitros y en dicha ocasión fue Adrián Franklin, quien le regaló un penal inexistente al Deportivo Maipú para igualar el partido pero el remate de Eggel, con un Monumental que se venía abajo en cánticos, se estrelló en el travesaño.



Con estos resultados, a tres fechas del final, Independiente Rivadavia alcanzó los 61 puntos, quedó a uno del líder Chacarita, y Atlético de Rafaela, con 52, sigue ocupando el cuarto lugar en las posiciones a 5 unidades del quinto, Quilmes (47), en zona de clasificación al reducido por el ascenso a la Liga Profesional y para Copa Argentina 2024.



El plantel profesional de la ‘Crema’ retornará hoy a los trabajos para empezar a transitar su preparación de cara a Chaco For Ever, rival del próximo domingo a las 18.30hs en el estadio Monumental de barrio Alberdi. Luego de dicho juego los dirigidos por Ezequiel Medrán irán a Santiago del Estero para visitar a Mitre y cerrarán con Chacarita en el Monumental.



CON DOS BAJAS



En relación al juego que se le viene a Atlético de Rafaela, el entrenador Medrán, tendrá que cambiar media defensa debido a las suspensiones de Fabricio Fontanini y Gabriel Risso Patrón, ambos alcanzaron el límite de amarillas.