Juventud, campeón de la zona Norte

En la jornada de ayer tuvo continuidad la fecha 11, y última, del torneo Clausura de la Primera B, que ya tiene algunos encuentros disputados.

En la zona Norte, Atlético Juventud ganó por la mínima en Lehman y se consagró campeón en su primera temporada en los torneos liguistas.

Por la zona Sur, La Trucha FC ya había festejado el fin de semana pasado con el título.

A continuación, todos los resultados:



ZONA NORTE



Viernes 22/09: Sp. Roca 2– Independiente San Cristóbal 0.

Sábado 23/09: Sp. Aureliense 2– Tiro Federal 9.



Domingo 24/09: Independiente Ataliva 4 vs Deportivo Susana 0, Moreno de Lehmann 0 vs Atlético Juventud 1, Deportivo Bella Italia 1 vs San Isidro de Egusquiza 3. Libre: Belgrano de San Antonio.



LAS POSICIONES: Atl. Juventud 25, puntos; Ind. Ataliva 25; San Isidro 20; Belgrano 18; Ind. San Cristóbal 14; Roca 16; Bella Italia 11; Moreno 11; Tiro Federal 11; Sp. Aureliense 6; Susana 3.



ZONA SUR



Viernes 22/09: Defensores de Frontera 2 – Atlético Esmeralda 10.

Domingo 24/09: Sportivo Santa Clara 1 vs Bochófilo Bochazo 1, San Martín de Angélica 2 vs La Hidráulica 0, Zenón Pereyra 3 vs La Trucha FC 2. Libre: Talleres de María Juana.



LAS POSICIONES: La Trucha 25, puntos; Atl. Esmeralda 22; Bochazo 21; Sp. Santa Clara 18; Talleres (MJ) 12; Juventud Unida (Villa San José) 12; Libertad (EC) 10; Zenón Pereyra 10; Def. de Frontera 7; La Hidráulica 6; San Martín 9.