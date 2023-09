Sportivo Norte sigue ‘intratable’

Sportivo Norte sigue a paso firme en la cima de las posiciones del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, y ahora un paso más lejos de Ben Hur, su máximo perseguidor ya que la BH ayer cayó como local con Florida de Clucellas por 3 a 0.

Tremenda campaña la que viene realizando el equipo que conduce el chaqueño Marcelo Varela. En el medio día de ayer le ganó 3-2 a Ferrocarril del Estado en barrio Los Nogales.

Juan Espíndola, a los 9 del primer tiempo abrió el marcador para el ‘Negro’. El local se recompuso y llegó al empate con el gol de Lucas Quiróz, a los 29 minutos. En el complemento apareció Facundo Maldonado (10m ST) para volver a poner arriba en el tanteador al conjunto visitante; y Santiago Leguizamón estiró diferencias a los 18m para poner el 3-1. Unos minutos después y de penal, Fernando Romero descontó para Ferro para ponerle todo el suspenso al cierre del encuentro.

Los de barrio Barranquitas supieron cuidar el resultado y se llevaron un triunfazo de un escenario difícil, ante un rival que venía en ascenso y con aspiraciones de más. En reserva fue 1-0 para Sportivo Norte.





LOS RESULTADOS DE LA FECHA



Miércoles 20/09: Unión de Sunchales 1 – Atlético de Rafaela 3. Jueves 21/09: Deportivo Josefina 4 – 9 de Julio 4. Viernes 22/09: Argentino Quilmes 2 – Argentino de Vila 1, Deportivo Ramona 2 – Deportivo Tacural 1, Brown San Vicente 1 – Peñarol 0. Ayer: Ferrocarril del Estado 2 (29m PT Lucas Quiróz y 21m ST, penal, Fernando Romero) vs Sportivo Norte 3 (9m PT Juan Espíndola, 10m ST Facundo Maldonado y 18m ST Santiago Leguizamón); Dep. Aldao 4 (20m PT Hugo Góngora, 45m PT Brian Spurio, 25m ST Oscar Tarasco y 40m ST Juan Páez) vs Atlético María Juana 1 (48m Nicolás González), Argentino de Humberto 1 (20m PT Damián Andermatten) vs Deportivo Libertad 2 (15m ST Tomás Montini y 20m ST Enzo Fernández, de penal), Ben Hur 0 vs Florida de Clucellas 3 (38m PT Felipe Ferrer, 2m ST Lautaro Ibarra y 5m ST Santiago Herrera).



LAS POSICIONES: Sportivo Norte 36, puntos; Ben Hur 28; Ferro 27; Libertad 28; Peñarol 25; Atlético de Rafaela 24; 9 de Julio 22; Quilmes 22; Deportivo Aldao 18; Brown San Vicente 17; Florida de Clucellas 17; Deportivo Ramona 13; Unión de Sunchales 12; Argentino de Humberto 12; Deportivo Tacural 7; Argentino de Vila 7; Deportivo Josefina 7.



LA PRÓXIMA FECHA (14º): Ferro vs Brown, Sportivo Norte vs Ramona, Dep. Tacural vs Unión, Atlético de Rafaela vs Ben Hur, Florida de Clucellas vs Dep. Josefina, 9 de Julio vs Arg. de Humberto, Dep. Libertad vs Dep. Aldao, Atlético (MJ) vs Arg. Quilmes, Arg. de Vila vs Peñarol.