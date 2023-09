Gales, primer clasificado a los cuartos

Gales sacó provecho de una floja Australia y ayer la derrotó por 40-6, en partido válido por la tercera fecha del Grupo C de la Copa del Mundo de rugby Francia 2023.

El encuentro se celebró en el estadio de Lyon, donde al cierre del primer período el conjunto británico se imponía por 16-6.

Con este resultado, el representativo galés se convirtió en el primer combinado que aseguró su pasaje a los cuartos de final, mientras que su par australiano (que también perdió con Islas Fiji) quedó al borde de la eliminación y de un fracaso estrepitoso.

El equipo de los dragones se enfrentará en cuartos de final a uno de los clasificados del Grupo D, el cual tiene como integrantes al seleccionado argentino y chileno.

El apertura Gareth Anscombe, quien ingresó en el primer período desde el banco de relevos, aportó 23 puntos para el Dragón, con siete penales y una conversión.

El equipo dirigido por el neocelandés Warran Gatland marcó tres tries, cortesías de Gareth Davies, Nick Tompkins y Jac Morgan.

Los Wallabies australianos, que lograron solamente ponerse a tiro en el marcador durante el cuarto de hora inicial (6-7), anotaron por mediación de dos penales de Ben Donaldson.

En tanto, por la Zona B, Escocia entregó señales de recuperación, al superar a Tonga por 45-17, en duelo desarrollado en Niza. El conjunto escocés, que había arrancado con una derrota 3-18 ante el campeón mundial Sudáfrica, sumó sus primeros cinco puntos en la sección y quedó tercero.

El pateador Finn Russell convirtió cinco de los siete tries que apoyó el elenco ganador.

El Mundial continuará este miércoles con el encuentro entre Namibia-Uruguay, por la Zona A, a celebrarse desde las 12.45 hora argentina, en el estadio del Olympique de Lyon.